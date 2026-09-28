¡Caos en vial en pleno lunes! Calles cerradas por las marchas y bloqueos en CDMX HOY; rutas alternas

El Centro de Orientación Vial compartió la agenda de marchas, bloqueos y otras movilizaciones para este lunes 28 de septiembre 2026; estas son las calles afectadas y rutas alternas.

🔵 10:00 horas - Una marcha dará inicio en Av. Juárez y Eje Central Lázaro Cárdenas, col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc con destino a República de Brasil no. 31, col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

🔵 11:00 horas - Marcha que partirá del Monumento a la Revolución rumbo al Zócalo CDMX.

🔵 11:00 horas - Manifestantes en Av. Universidad no. 1449, col. Axotla, alcaldía Álvaro Obregón.

🔵 11: 00 horas - Concentración en Circuito Mario de la Cueva, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

🔵 12:00 horas - Manifestantes en Monumento a la Madre, ubicado en Av. Insurgentes Sur y Calz. Manuel Villalongín, col. Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc.