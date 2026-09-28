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¡Caos en vial en pleno lunes! Calles cerradas por las marchas y bloqueos en CDMX HOY; rutas alternas

Estas son las calles cerradas y otras afectaciones viales debido a las marchas, bloqueos y otras movilizaciones para este lunes; conoce las alternativas viales.

Marchas en CDMX HOY 28 de septiembre 2026: Calles cerradas y vialidades afectadas este lunes; rutas alternas
¿Qué pasa en las calles de CDMX este lunes?|AZTECA NOTICIAS

Escrito por: Fernanda Benítez

¡No te quedes atorado en el tráfico! Las marchas hoy , manifestaciones y bloqueos podrían afectar gravemente algunas calles y vialidades principales de la Ciudad de México (CDMX), provocando tráfico intenso y avance lento en varias zonas; te compartimos las vialidades afectadas para este 28 de septiembre del 2026.

¿Qué calles están cerradas en CDMX? Afectaciones por marchas, bloqueos y otras movilizaciones

¿Qué marchas habrá en CDMX este lunes?

El Centro de Orientación Vial compartió la agenda de marchas, bloqueos y otras movilizaciones para este lunes 28 de septiembre 2026; estas son las calles afectadas y rutas alternas.

🔵 10:00 horas - Una marcha dará inicio en Av. Juárez y Eje Central Lázaro Cárdenas, col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc con destino a República de Brasil no. 31, col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.
🔵 11:00 horas - Marcha que partirá del Monumento a la Revolución rumbo al Zócalo CDMX.
🔵 11:00 horas - Manifestantes en Av. Universidad no. 1449, col. Axotla, alcaldía Álvaro Obregón.
🔵 11: 00 horas - Concentración en Circuito Mario de la Cueva, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.
🔵 12:00 horas - Manifestantes en Monumento a la Madre, ubicado en Av. Insurgentes Sur y Calz. Manuel Villalongín, col. Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc.

Implementan modo reversible en Circuito Interior

Con el objetivo de mejorar la movilidad, se implementa el modo reversible en Circuito Interior desde La Raza hasta Leibnitz; la medida terminará hasta las 9:00 horas de este lunes.

¿A qué autos aplica el Hoy No Circula este lunes?

El Hoy No Circula para este lunes 28 de septiembre 2026 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.

  • Engomado AMARILLO
  • Terminación de placas 5 y 6
  • Holograma 1 y 2

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