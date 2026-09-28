¡Caos en vial en pleno lunes! Calles cerradas por las marchas y bloqueos en CDMX HOY; rutas alternas
Estas son las calles cerradas y otras afectaciones viales debido a las marchas, bloqueos y otras movilizaciones para este lunes; conoce las alternativas viales.
¡No te quedes atorado en el tráfico! Las marchas hoy , manifestaciones y bloqueos podrían afectar gravemente algunas calles y vialidades principales de la Ciudad de México (CDMX), provocando tráfico intenso y avance lento en varias zonas; te compartimos las vialidades afectadas para este 28 de septiembre del 2026.
¿Qué calles están cerradas en CDMX? Afectaciones por marchas, bloqueos y otras movilizaciones
¿Qué marchas habrá en CDMX este lunes?
El Centro de Orientación Vial compartió la agenda de marchas, bloqueos y otras movilizaciones para este lunes 28 de septiembre 2026; estas son las calles afectadas y rutas alternas.
🔵 10:00 horas - Una marcha dará inicio en Av. Juárez y Eje Central Lázaro Cárdenas, col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc con destino a República de Brasil no. 31, col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.
🔵 11:00 horas - Marcha que partirá del Monumento a la Revolución rumbo al Zócalo CDMX.
🔵 11:00 horas - Manifestantes en Av. Universidad no. 1449, col. Axotla, alcaldía Álvaro Obregón.
🔵 11: 00 horas - Concentración en Circuito Mario de la Cueva, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.
🔵 12:00 horas - Manifestantes en Monumento a la Madre, ubicado en Av. Insurgentes Sur y Calz. Manuel Villalongín, col. Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc.
#CiudadSegura |📱Consulta la agenda de movilizaciones programadas para este lunes 28 de septiembre en la #CiudadDeMéxico.👮♀️📒— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 28, 2026
🔎 Ingresa a: https://t.co/RGwQPGhSdb pic.twitter.com/T9OfyU1UWk
Implementan modo reversible en Circuito Interior
Con el objetivo de mejorar la movilidad, se implementa el modo reversible en Circuito Interior desde La Raza hasta Leibnitz; la medida terminará hasta las 9:00 horas de este lunes.
Recuerda que para mejorar la movilidad se implementa modo reversible en Circuito Interior, de La Raza a Leibnitz de las 06:30 a 09:00 horas y por la tarde en el tramo de Marina Nacional a La Raza de las 17:00 a las 20:00 horas. pic.twitter.com/fwXoTfpkky— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 28, 2026
¿A qué autos aplica el Hoy No Circula este lunes?
El Hoy No Circula para este lunes 28 de septiembre 2026 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.
- Engomado AMARILLO
- Terminación de placas 5 y 6
- Holograma 1 y 2
🌞¡Buen día!— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) September 28, 2026
El #HoyNoCircula de este lunes 28 de septiembre en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoAmarillo y terminación de placas 5 y 6, holograma 1 y 2.
𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/UJMFG1M4YU