Marchas hoy 8 de agosto en CDMX: Protestas y manifestaciones que habrá este viernes
Revisa cuáles son las marchas y bloqueos que afectarán las calles en la CDMX hoy viernes 8 de agosto, así como manifestaciones y calles cerradas.
¡Atención, capitalinos! Si hoy, viernes 8 de agosto de 2025, te desplazas por la Ciudad de México (CDMX), es vital que te mantengas informado sobre las marchas, bloqueos y calles cerradas que podrían afectar tus trayectos. Para evitar contratiempos y planificar tus rutas de manera eficiente, te ofrecemos una cobertura EN VIVO con las actualizaciones más importantes que impactan la vialidad en tiempo real.
Sigue los reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX), los avisos del C5 y las alertas ciudadanas verificadas. Con esta información, podrás anticipar el caos vehicular y tomar precauciones a lo largo de este viernes 8 de agosto de 2025. Sigue nuestras actualizaciones minuto a minuto para un viaje más seguro y fluido.
#ReporteVial | Te compartimos las movilizaciones y concentraciones programadas para este viernes 8 de agosto de 2025. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/tB1JPVD8F9— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 8, 2025
EN VIVO
Bloqueo en Paseo de la Reforma
¡Toma previsiones! Se registra bloqueo de carriles centrales y alteres de Paseo de la Reforma al cruce con calle Violeta en la colonia Guerrero. Son vecinos de la zona que están en contra de la reubicación del campamento de consumo de marihuana que se dio esta semana justo en la Glorieta Bolivar.
Cierran Eje Central por segundo día consecutivo
Atención: Continúa bloqueo en Eje Central y Belisario Domínguez, así como en ambos sentidos de Av. Paseo de la Reforma a la altura de Pedro Moreno, alcaldía Cuauhtémoc, por manifestantes.
#PrecauciónVial | Continúa bloqueo en Eje Central y Belisario Domínguez, así como en ambos sentidos de Av. Paseo de la Reforma a la altura de Pedro Moreno, alcaldía Cuauhtémoc, por manifestantes. #AlternativaVial Isabel la Católica y su continuación República de Chile, Eje 1… pic.twitter.com/dWKv7EWBXC— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 8, 2025
Bloqueos o manifestaciones programadas para hoy viernes 8 de agosto en CDMX
9:00 HORAS | ASAMBLEA NACIONAL INDIGENA, CAMPESINA Y SOCIAL (ANICS)
Hora: 09:30
Lugar: Zócalo Capitalino Plaza de la Constitución s/n., Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc
Demanda: Evento político-cultural en conmemoración del 146º Aniversario del Natalicio del General Emiliano Zapata
10:00 HORAS | FAMILIARES DE VÍCTIMA DE PERCANCE AUTOMOVILÍSTICO
Hora: 10:00
Lugar: Calz. Ticomán y Moyobamba, Col. Residencial Zacatenco, Alc. Gustavo A. Madero
Demanda: Exigen justicia para un menor que fue víctima de un percance automovilístico ocurrido el 3 de agosto del presente año.
11:30 HORAS | COLECTIVA FEMINISTA SEPARATISTA “VULVAM VIVIENDA ULTRA LIBRE VOCES AUTÓNOMAS DE MUJER”
Hora: 11:30
Lugar: Secretaría de Vivienda Canela No. 660, Col. Granjas México, Alc. Iztacalco
Demanda: Protesta para exigir el derecho de las mujeres a una vivienda digna y asequible en la Ciudad de México, y la garantía de un espacio seguro para su bienestar y protección, así como para denunciar la exclusión persistente de las mujeres de sus derechos fundamentales, como el acceso a un hogar seguro, lo que contribuye a la perpetuación de la violencia de género.
13:00 HORAS | VÍCTIMA DE TORTURA Y DETENCIÓN ARBITRARIA
Hora: 13:00
Lugar: Zócalo Capitalino Plaza de la Constitución s/n., Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc
Demanda: Realizará una conferencia de prensa con el propósito de dar a conocer los detalles de su liberación, ocurrida el 1 de agosto, después de haber permanecido en prisión durante 19 años y siete meses sin una sentencia definitiva, además, expondrá su exigencia de ser reconocido como víctima por el Estado y de recibir una reparación integral por los daños sufridos.
¿Qué autos no circulan hoy viernes 8 de agosto?
Para este viernes, el programa implementa la restricción de circulación para los vehículos con las siguientes características:
- Engomado azul.
- Placas con terminación 9 y 0.
- Holograma 1 y 2.
Los autos que cuenten con holograma 00 o 0, vehículos eléctricos e híbridos, así como unidades de emergencia, transporte escolar y personas con discapacidad están exentos.
Este viernes, el programa #HoyNoCircula aplica a vehículos con terminación de placas 9 y 0, engomado azul, con holograma de verificación 1 y 2. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/2ax8Cxbrl3— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 8, 2025