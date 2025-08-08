Marchas hoy 8 de agosto en CDMX: Protestas y manifestaciones que habrá este viernes

9:00 HORAS | ASAMBLEA NACIONAL INDIGENA, CAMPESINA Y SOCIAL (ANICS)

Hora: 09:30

Lugar: Zócalo Capitalino Plaza de la Constitución s/n., Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

Demanda: Evento político-cultural en conmemoración del 146º Aniversario del Natalicio del General Emiliano Zapata

10:00 HORAS | FAMILIARES DE VÍCTIMA DE PERCANCE AUTOMOVILÍSTICO

Hora: 10:00

Lugar: Calz. Ticomán y Moyobamba, Col. Residencial Zacatenco, Alc. Gustavo A. Madero

Demanda: Exigen justicia para un menor que fue víctima de un percance automovilístico ocurrido el 3 de agosto del presente año.

11:30 HORAS | COLECTIVA FEMINISTA SEPARATISTA “VULVAM VIVIENDA ULTRA LIBRE VOCES AUTÓNOMAS DE MUJER”

Hora: 11:30

Lugar: Secretaría de Vivienda Canela No. 660, Col. Granjas México, Alc. Iztacalco

Demanda: Protesta para exigir el derecho de las mujeres a una vivienda digna y asequible en la Ciudad de México, y la garantía de un espacio seguro para su bienestar y protección, así como para denunciar la exclusión persistente de las mujeres de sus derechos fundamentales, como el acceso a un hogar seguro, lo que contribuye a la perpetuación de la violencia de género.

13:00 HORAS | VÍCTIMA DE TORTURA Y DETENCIÓN ARBITRARIA

Hora: 13:00

Lugar: Zócalo Capitalino Plaza de la Constitución s/n., Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

Demanda: Realizará una conferencia de prensa con el propósito de dar a conocer los detalles de su liberación, ocurrida el 1 de agosto, después de haber permanecido en prisión durante 19 años y siete meses sin una sentencia definitiva, además, expondrá su exigencia de ser reconocido como víctima por el Estado y de recibir una reparación integral por los daños sufridos.