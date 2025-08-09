Marchas hoy 9 de agosto de 2025 en CDMX | Afectaciones en Paseo de la Reforma

¡Que no se te haga tarde! Estas son las concentraciones y marchas en CDMX que se tienen previstas para la jornada de hoy sábado 9 de agosto de 2025.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene informado acerca de qué vialidades pueden resultar afectadas, así como cuál es la alternativa vial, todo para que te sea más fácil planear tu camino durante este segundo sábado de agosto en la capital del país.

