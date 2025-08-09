Marchas hoy 9 de agosto de 2025 en CDMX | Afectaciones en Paseo de la Reforma
Consulta aquí las marchas y manifestaciones programadas para hoy sábado 9 de agosto de 2025 en CDMX; actualización EN VIVO: Fuerza Informativa Azteca.
¡Que no se te haga tarde! Estas son las concentraciones y marchas en CDMX que se tienen previstas para la jornada de hoy sábado 9 de agosto de 2025.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene informado acerca de qué vialidades pueden resultar afectadas, así como cuál es la alternativa vial, todo para que te sea más fácil planear tu camino durante este segundo sábado de agosto en la capital del país.
EN VIVO
Manifestantes en alrededores del Ángel de la Independencia
Se reporta una concentración de manifestantes en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, aunque por ahora no se presentan mayores afectaciones en el tránsito de vehículos.
08:31 #PrecauciónVial | Encontrarás concentración de manifestantes en inmediaciones del Ángel de la Independencia, al momento sin afectación vehicular. pic.twitter.com/Ev0tOwZlPG— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 9, 2025
Continúan afectaciones en Paseo de la Reforma
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México reporta que siguen las afectaciones por percance en Paso de la Reforma.
08:11 #PrecauciónVial | Continúa afectada la circulación en Av. Paseo de la Reforma al Oriente a la altura de Av. Morelos, por labor de servicios de emergencia. #AlternativaVial Av. Insurgentes. pic.twitter.com/Eo5p2OgDP6— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 9, 2025
¿Qué pasa en Reforma? Afectaciones rumbo al oriente
¿Qué pasa en Reforma? La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México reporta afectaciones a la circulación en avenida Paseo de la Reforma con dirección al Oriente, esto justo a la altura de la avenida Morelos y debido a labores de servicios de emergencia. La alternativa vial es avenida Insurgentes.
07:52 #PrecauciónVial | Afectada la circulación en Av. Paseo de la Reforma al Oriente a la altura de Av. Morelos, por labor de servicios de emergencia. #AlternativaVial Av. Insurgentes. pic.twitter.com/cluWzpxyxr— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 9, 2025
Peregrinación llega a la Basílica de Guadalupe
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México sobre una peregrinación procedente de la explanada de la alcaldía Cuajimalpa que arriba a la Basílica de Guadalupe.
07:01 #PrecauciónVial | Peregrinación procedente de la explanada de la alcaldía Cuajimalpa arriban a la Basílica de Guadalupe. pic.twitter.com/w6g7peGBd2— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 9, 2025
Estas son las marchas, rodadas y eventos para HOY sábado 9 de agosto de 2025
Estas son las marchas previstas hoy 9 de agosto en CDMX: La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México ha informado que se esperan al menos dos marchas, 5 concentraciones y 20 eventos de esparcimiento a lo largo del día.
Algunas podrían generar afectaciones viales en zonas clave del Centro Histórico, Reforma, Insurgentes y otras vialidades primarias.
#CiudadSegura |📱Consulta la agenda de movilizaciones programadas para este sábado 09 de agosto en la #CiudadDeMéxico.👮♀️📒— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 9, 2025
🔎 Ingresa a: https://t.co/bgKCeDl1dS pic.twitter.com/NO3GhkgRni