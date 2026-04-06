EN VIVO: ¿Qué calles están cerradas hoy en CDMX? Minuto a minuto del tráfico este lunes 6 de abril
Sal con tiempo! La ciudad retoma su ritmo y te traemos el reporte vial en tiempo real con los bloqueos activos, marchas programadas y las mejores rutas alternas.
Inicia una nueva semana y este lunes 6 de abril la Ciudad de México amanece con diversas movilizaciones sociales que podrían complicar tus traslados matutinos. De acuerdo con la agenda del C5 y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), se prevén concentraciones importantes, afectando principalmente el primer cuadro de la capital.
Si vas rumbo al trabajo o a la escuela, revisa nuestro minuto a minuto para conocer qué avenidas están cerradas y cuáles son tus mejores alternativas viales para esquivar el tráfico en Azteca Noticias.
Marchas y tráfico CDMX hoy 6 de abril: Calles cerradas, bloqueos y vías alternas EN VIVO
¿Qué marchas se esperan hoy en la CDMX?
Se prevé concentración de manifestantes a las 12:00 horas en Circuito Javier Piña y Palacios y Lic. Martínez de Castro, col. San Mateo Xalpa, alcaldía Xochimilco.
Asimismo, se espera arribo de manifestantes en el Monumento a la Madre, ubicado en Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, col. San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc a las 12:00 horas.
En otro punto de la ciudad, se prevé a las 12:00 horas, concentración de manifestantes en Plaza Tlaxcoaque, ubicada en Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc.
Marchas en tres autopistas
Se prevé concentración de manifestantes a las 07:00 horas en:
-Caseta Autopista México Pachuca
-Caseta Autopista México Cuernavaca
-Caseta Autopista México Puebla