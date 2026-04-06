EN VIVO: ¿Qué calles están cerradas hoy en CDMX? Minuto a minuto del tráfico este lunes 6 de abril

Inicia una nueva semana y este lunes 6 de abril la Ciudad de México amanece con diversas movilizaciones sociales que podrían complicar tus traslados matutinos. De acuerdo con la agenda del C5 y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), se prevén concentraciones importantes, afectando principalmente el primer cuadro de la capital.

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