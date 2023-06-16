¿Quién es Margarita González Saravia? La directora de la Lotería Nacional buscará la gubernatura de Morelos

Margarita González Saravia anunció este jueves 15 de junio que desea ser aspirante para ocupar la gubernatura de Morelos por Morena en las elecciones del próximo año.

"En reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador manifesté mi deseo y compromiso de participar en el proceso interno de Morena por la gubernatura de nuestro estado", señaló la funcionaria.

Rumbo a las elecciones 2024 en México, son varios lo políticos que se han comenzado a compartir su deseo para ser aspirantes para la candidatura de los estados dónde se renovará gubernatura, y en este caso la actual directora de la Lotería Nacional ha sido de las primeras en sumarse a la lista de aspirantes.

Margarita González Saravia comparte que buscará la gubernatura de Morelos

Hay que recordar que en las elecciones 2024, Morelos es uno de los 8 estados que renovará gubernatura en México. Actualmente el estado ubicado en el centro de la república es gobernador por Cuauhtémoc Blanco desde el 2018 quién terminará su mandato el 30 de septiembre del próximo año.

En este sentido, fue este jueves 15 de junio que la encargada de la Lotería Nacional anunció que dejaría de la dirección general de la Lotería Nacional para sumarse al proceso interno de Morena para elegir a su candidato para la gubernatura de Morelos.

Margarita González Saravia anunció a través de sus redes sociales que después de reunirse con el actual presidente Andrés Manuel López Obrador está dispuesta a dejar su cargo en la dirección de la Lotería Nacional y luchar por la gubernatura del estado.

"Renunciaré a la dirección general de la Lotería Nacional cumpliendo con los procesos generales correspondientes en el momento que así me sea indicado", señaló la directora.

Después de este anuncio, Margarita González Saravia se suma a la lista de mujeres que planean luchar por un cargo de elección popular en las próximas elecciones, pues hay que recordar que actualmente México cuenta con 10 entidades gobernadas por mujeres.

Manifesté al presidente de México, @lopezobrador_ , mi compromiso para participar en el proceso interno de MORENA para la candidatura a la gubernatura del Estado de Morelos. pic.twitter.com/sHX6PHed3k — Margarita González Saravia (@margarita_gs) June 15, 2023

¿Qué cargos ha tenido Margarita González Saravia?

Margarita González Saravia fue designada como titular de la Lotería Nacional en septiembre de 2020 por el presidente López Obrador, esto después de que Ernesto Prieto, quien ocupaba dicho cargo fuera designado para encabezar el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep).

Sin embargo, la hoy aspirante a la candidatura de Morelos se ha desempeñado en diversos cargos políticos a lo largo de su carrera, pues se ha desempeñado en el ámbito político-social, así como empresarial y gubernamental.

Margarita González fue integrante del comité ejecutivo nacional del Partido Mexicano Socialista y participó en la fundación del PRD y de Morena.

Antes de desempeñarse en la dirección de la Lotenal, Margarita González fue subsecretaria de Turismo y secretaria de Desarrollo Económico y Turismo, como parte del equipo del gabinete del actual gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, quien desde sus primeros meses en la gubernatura, destacó a la funcionaria como una de sus colaboradoras de mayor confianza.