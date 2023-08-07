AMLO rompe silencio sobre muerte de María Fernanda, desaparecida en Alemania

En la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), este dio el pésame a la familia de la joven María Fernanda, desaparecida en Berlín, Alemania, donde posteriormente se encontró su cuerpo.

"Se habló con los familiares, ayudaron mucho los del gobierno Alemán, les agradecemos, ellos están terminando de hacer todas las investigaciones. La familia nos pidió que querían que esto se manejara en sigilo, con discreción, nos lo pidieron y si no hay una implicación que nos lleve a que se cometió un delito, vamos nosotros a respetar la petición de la familia", dijo.

#EnLaMañanera | La @SRE_mx ya sostuvo una llamada con familiares de la estudiante mexicana María Fernanda Sánchez quien fue hallada muerta en Berlín. pic.twitter.com/GVzZvMEPcY — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 7, 2023

Cuerpo de María Fernanda fue encontrado en canal de Berlín

El cuerpo de la joven desaparecida en Alemania fue encontrado el pasado 5 de agosto en el Canal Teltow en Adlershof en Berlín. María Fernanda se encontraba ausente desde el pasado 22 de julio. La policía indicó que iniciaron una investigación, pero que “no se puede asumir ninguna culpa a terceros”. Asimismo, añadió que “hay indicios que la joven de 24 años se encontraba en una situación psicológica excepcional.

Tras el hallazgo de su cuerpo, la familia de María Fernanda agradeció el apoyo y la solidaridad que recibieron al buscar a su hija. "Pedimos respeto a la memoria de nuestra hija, a nuestro duelo y a nuestra privacidad. Agradecemos su discreción y comprensión", señalan.

📄 A través de la SRE, la familia de María Fernanda comparte que fue hallada sin vida en Alemania.https://t.co/fkeBO3Ob8J pic.twitter.com/VnO61flUIc — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) August 5, 2023

AMLO habla sobre Carlos Tomás Aranda, joven desaparecido en Canadá

El mandatario fue cuestionado sobre el caso del joven desaparecido en Canadá, Carlos Tomás Aranda, y adelantó que la secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), Alicia Bárcena, se reunirá con autoridades del país norteamericano para dialogar sobre el tema.

“Estamos también ayudando a los familiares para la búsqueda de un joven en Canadá. Nos están ayudando en Canadá y hoy la secretaria de Relaciones va a hablar con la canciller de Canadá. Hay comunicación con los familiares, se está trabajando, pero queremos que haya más apoyo”, dijo.

El joven de 30 años fue visto por última vez el pasado 7 de julio en Brar Fruit Stand & Orcharnd en la Columbia Británica de Canadá.