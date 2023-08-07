¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del lunes 7 de agosto

Fuerza Informativa Azteca te ofrece el resumen minuto a minuto de la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este lunes 7 de agosto que se llevó a cabo desde Palacio Nacional.

Sigue el minuto a minuto de la conferencia matutina:

Avances en el Tren Maya

El general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez informó sobre los avances en los tramos 5 norte, 6 y 7 del Tren Maya, que atraviesan los estados de Quintana Roo y Campeche. Asimismo, se destacó que se están fabricando los trenes de 4 coches, el primero fue entregado el pasado 2 de julio y continúa en pruebas estáticas; la próxima semana el tren 2 comenzará pruebas estáticas y para diciembre habrá 13 convoys entregados.

AMLO habla sobre resolución del INE sobre Xóchitl Gálvez

El presidente AMLO fue cuestionado sobre las medidas cautelares que emitió el INE con respecto a Xóchitl Gálvez: "Actúan de manera falseada, son capaces de alterar mis expresiones, mis palabras", dijo. Negó que se tratara de violencia política de género y revivió lo dicho por la aspirante presidencial.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ se refirió a la resolución de las autoridades electorales que consideran que ejerció violencia política de género a Xóchitl Gálvez. Acusó que se le han atribuido expresiones que no hizo y mandó este mensaje pic.twitter.com/LCDZD8IG8W — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 7, 2023

AMLO habla sobre la muerte de María Fernanda, desaparecida en Alemania

La Secretaría de Relaciones Exteriores ya sostuvo una llamada con familiares de la estudiante mexicana María Fernanda Sánchez, quien fue hallada muerta en Berlín.

“Se habló con los familiares, ayudaron mucho los de gobierno Alemán. Ellos están terminando de hacer investigaciones y la familia nos pidió que querían que se manejara en sigilo, con discreción y si no hay una implicación que nos lleve a que se cometió un delito. Vamos nosotros a respetar la petición de la familia”, señaló.

#EnLaMañanera | La @SRE_mx ya sostuvo una llamada con familiares de la estudiante mexicana María Fernanda Sánchez quien fue hallada muerta en Berlín. pic.twitter.com/GVzZvMEPcY — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 7, 2023

López Obrador celebra la detención de Uriel Carmona, fiscal de Morelos

Acerca de la detención del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, por el asesinato de una joven en la Ciudad de México, el morenista afirmó que se trató de un proceso legal.

“Fue legal, porque el fuero lo protegía de delitos de orden federal. Este es un delito del fuero común, él tuvo que ver con el ocultamiento de la verdad sobre el asesinato de una joven en la Ciudad de México. Por eso interviene la Fiscalía de la Ciudad y, desde luego, nosotros queremos que haya justicia porque había mucho interés en proteger al fiscal de políticos, de personalidades y de integrantes del Poder Judicial".

AMLO habla sobre caso de asesinato de Iñigo Arenas Saiz

Al ser cuestionado sobre la desaparición del empresario Iñigo Arenas Saiz, visto por última vez en Polanco, Ciudad de México, López Obrador señaló que no tenía más información.

AMLO adelanta que su último libro saldría en marzo de 2024

El mandatario recordó que será en septiembre de 2024 cuando se retire de la política y comentó que en sus tiempos libres trabaja en su próximo libro, el cual saldría en marzo del próximo año y estaría dedicado a los jóvenes mexicanos.

López Obrador descarta que se construyan más megaobras

Tras reiterar la importancia de los puertos por el comercio vía marítima, AMLO negó que el gobierno no tiene en planes el iniciar ninguna obra nueva, pues no quieren dejar inconclusos los proyectos.

Finamente, el mandatario adelantó que el próximo fin de semana saldría de gira por el sureste del país.