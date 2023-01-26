Marilyn Martínez, tiktoker peruana, fue asesinada por su esposo

La peruana, Marilyn Martínez, creadora de contenido en TikTok fue asesinada por quien fuera su esposo, Alexander Pinero Barrón, a quien le dictaron prisión preventiva de nueve meses por el delito de feminicidio.

Los primeros informes indican que el hombre apuñaló a Marilyn Martínez en un arranque de celos por subir contenido a la red social de TikTok. Se dice que fue asesinada frente a su hijo, quien habitualmente era testigo de las peleas entre sus padres.

Marilyn Martínez, quien tenía una cuenta en TikTok como @marilyn_fitmommy, tenía miles de seguidores y subía contenido en donde bailaba y daba consejos de estilo de vida.

|Marilyn Martínez fue asesinada por su esposo

Marilyn Martínez realizaba contenido con su esposo

En su cuenta de TikTok, con aproximadamente más de 382 mil seguidores y más de 5 millones de vistas por video, se puede observar que Marilyn Martínez subía contenido con su esposo.

Los usuarios y seguidores de Marilyn Martínez en la plataforma se manifestaron en contra de lo sucedido a través de comentarios en sus videos, en los cuales también exigieron justicia.

"Descansa en paz, preciosa", "Vuela alto, hermosa", "Se nota que al hombre no le agradaba lo que hacía ella, celos", "Te veo ahora y parece una mentira tu partida", fueron algunos de los mensajes que sus seguidores dejaron.

Marilyn Martínez pidió ayuda tras ser apuñalada

De acuerdo un un periódico de Perú, Marilyn Martínez, tras ser atacada por su esposo, mientras se encontraba en su habitación, pidió ayuda por la ventana de su domicilio para escapar de su agresor. Esto provocó que los vecinos la escucharan y llamaran a las autoridades; sin embargo, cuando la Policía Nacional de Perú (PNP) llegó al lugar, la joven ya había fallecido.

Según la investigación, el presunto culpable fue detenido en la escena del crimen y llevado a la comisaría donde relató el feminicidio. Marilyn Martínez vivía con él desde hacía 10 años y tuvieron un hijo juntos, de la misma edad.

En la misma red social de TikTok, su hermana compartió un video con fotografías juntas con la leyenda: "Te extraño mucho, sin ti ya nada será igual".