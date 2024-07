Las 10 recomendaciones de Marina para unas vacaciones seguras en la playa

Con motivo del comienzo de las vacaciones la Secretaría de Marina aplica el Plan Marina “Operación Salvavidas Verano 2024” en los principales destinos turísticos de playa y puertos del país. De igual forma emitieron 10 recomendaciones para disfrutar de la temporada a salvo.

La Armada de México informó que se desplegarán 2,886 elementos navales, 13 buque, 97 embarcaciones menores, empleadas para realizar el rescate de las personas que se lleguen a encontrar en peligro en la mar; cuatro unidades aéreas y 221 vehículos, con las que se complementa el apoyo para la vigilancia y seguridad de las personas; y 34 estaciones navales de búsqueda y rescate.

¿Qué significan los colores de las banderas en la playa?

La “Operación Salvavidas Verano 2024” tiene el objetivo de proporcionar seguridad y vigilancia, para resguardar la integridad de los vacacionistas nacionales e internacionales del 15 de julio al 20 de agosto.

La Semar resaltó la importancia de observar y respetar las indicaciones emitidas por las Capitanías de Puerto respecto al comportamiento del mar en sus niveles de marea.

Los niveles son señalados con banderas de diferentes colores:



Verde: Indica que existen las condiciones favorables para bañarse, nadar o bucear.

Amarillo: Significa precaución, debido a las corrientes marinas y la posibilidad de que el estado del tiempo empeore.

Rojo: Indica que los bañistas NO deben ingresar al mar.

Las recomendaciones de la Marina para evitar accidentes en el mar

La Secretaría de Marina invitó a la población a que tengan presentes las siguientes recomendaciones para estas vacaciones:

1. Respetar las indicaciones de los salvavidas.

2. No descuidar a los niños en las playas.

3. No introducirse al mar después de haber ingerido alimentos, bebidas alcohólicas o una combinación de ambas.

4. Procurar nadar cerca de donde se encuentre un elemento salvavidas.

5. No nadar en áreas donde haya tráfico marítimo (lanchas o motos acuáticas).

6. En caso de viajar en embarcaciones menores (lanchas), cerciorarse que no sean sobrecargadas, además de exigir chaleco salvavidas, revisar que éste sea el adecuado para cada actividad y que se ajuste a la medida de cada usuario.

7. No obstaculizar los accesos a las playas y dejar acceso libre a patrullas y ambulancias.



8. Utilizar protector solar.

9. Tomar agua constantemente para hidratarse.

10. No tirar basura en las playas.

Para emergencias la Secretaría de Marina pone a disposición de la ciudadanía el siguiente número de contacto: 800 627 4621 (800 MARINA 1).