La playa de arena blanca que es el rincón escondido en la Costa Esmeralda de Yucatán y es ideal para las vacaciones de verano

En Costa Esmeralda de Yucatán se encuentra El Cuyo, una comunidad que en el pasado tuvo gran relevancia como puerto madero y que actualmente se distingue por sus paisajes naturales, playas y riqueza ecológica. Aquí te decimos lo que tienes que saber para vacacionar en verano.

El Cuyo, el destino con arena blanca que no te puedes perder

Durante su etapa como punto de comercio, El Cuyo recibió buques nacionales y extranjeros que llegan en busca de la madera proveniente de los bosques nororientales de la región.

La actividad maderera convirtió a El Cuyo en un importante centro económico por la riqueza que salía desde este puerto.

Originalmente fue conocido como el rancho Cuyo de Ancona. También recibió el nombre de "Cerro de los amantes", debido a la creencia de que una elevación del sitio pertenecía a un antiguo túmulo.

Con el paso del tiempo, el movimiento maderero desapareció y El Cuyo se transformó en un puerto pesquero. Actualmente, la zona destaca por sus atractivos naturales, entre ellos los manglares, un ojo de agua y un bosque petrificado.

El destino forma parte de una zona protegida que alberga una gran variedad de flora y fauna. Su paisaje está rodeado de palmeras, cocales y majestuosas ceibas, consideradas el árbol representativo de Yucatán y cuya antigüedad puede remontarse a tiempos tan remotos como la cultura maya.

El Cuyo se ubica cerca de los límites con Quintana Roo, en la costa noroeste de Yucatán. Se encuentra a aproximadamente tres horas y media de Mérida y a 212 kilómetros al oriente de Progreso, convirtiéndose en una opción para quienes buscan conocer un destino con historia y naturaleza.

¿Cómo llegar a El Cuyo, Yucatán?

El Cuyo se encuentra a aproximadamente tres horas y media de Mérida. La ruta más común es tomar la carretera hacia Motul y continuar rumbo a Tizimín y finalmente hacia El Cuyo.

Pero desde Progreso, El Cuyo se localiza a unos 212 kilómetros al oriente de Progreso. El trayecto se realiza por carretera, pasando por localidades del oriente de Yucatán hasta conectar con la zona de Tizimín y posteriormente con El Cuyo.

Una de las rutas habituales es salir hacia Kantunilkín, continuar hacia Colonia Yucatán y después tomar el camino que conduce a El Cuyo.

Al ser una comunidad costera alejada de las principales ciudades, se recomienda revisar la ruta antes del viaje y considerar que el trayecto final incluye caminos hacia una zona más tranquila y natural.