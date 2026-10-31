Mario García Puga: un auto investigado por robo, droga y el fallo judicial contra los tres detenidos en la Morelos

Mario García Puga falleció el 24 de octubre de 2026 luego de que un automóvil lo embistiera en la colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza, durante una persecución policial que dejó tres detenidos con droga y un arma de fuego. Con base en los peritajes médicos y declaraciones de testigos, un juez de control definió la situación jurídica de los implicados.

Persecución por robo en la colonia Morelos

El hecho ocurrió cuando policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ubicaron un vehículo relacionado con carpetas de investigación por robo. Al intentar escapar a exceso de velocidad, Hugo “N” perdió el control del volante y atropelló al gestor cultural de Tepito. Los paramédicos que acudieron a la emergencia confirmaron en el sitio que la víctima murió a consecuencia de las lesiones del impacto.

Tras el choque, los oficiales aseguraron un arma de fuego a Hugo “N” y encontraron 20 dosis de marihuana a cada una de sus acompañantes, Johana “N” y Fátima “N”. Con estos datos de prueba, el Ministerio Público de la Fiscalía CDMX formuló la imputación en audiencia y el juez dictó medidas cautelares diferenciadas:

🕊️🤍 La comunidad PILARES lamenta profundamente el fallecimiento de Mario Puga Amigo, compañero LCPO y referente comunitario y cultural de Tepito. Su compromiso, cariño y trabajo por su comunidad dejan una huella que permanecerá viva en la memoria de quienes compartieron con él. Desde PILARES abrazamos con cariño y solidaridad a su familia, amistades y a toda la comunidad de Tepito, deseándoles fortaleza y consuelo en estos momentos difíciles. Mario permanecerá en nuestros corazones y en la memoria de nuestra comunidad. Hasta siempre. 🕊️ — PILARES CDMX (@CdmxPilares) October 25, 2026

El juez vinculó a proceso a Hugo “N” por homicidio y portación de arma de fuego, ordenó su reclusión y fijó tres meses para cerrar la investigación complementaria. La Fiscalía General de la República (FGR) asumirá el expediente por el arma.

Sus acompañantes solo firmarán de manera mensual

Por otro lado, la autoridad judicial vinculó a proceso a Johana “N” y Fátima “N” por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, les impuso firma periódica mensual y fijó un mes para concluir la indagatoria.

Ahora, las investigaciones continúan abiertas para esclarecer el caso y determinar si los tres imputados participaron en otros delitos, bajo el principio de presunción de inocencia que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales hasta que un tribunal emita una sentencia.