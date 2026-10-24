Persecución cobra la vida de mujer de 55 años en CDMX afuera del Metro Morelos: iban por banda de ladrones de relojes
Un hombre murió al ser atropellado en la persecución que se desató para detener a tres presuntos integrantes de una banda de ladrones de relojes en CDMX.
Tres presuntos integrantes de una banda de ladrones de relojes en la Ciudad de México (CDMX) fueron detenidos este sábado 24 de octubre de 2026 luego de una persecución que dejó una persona muerta.
Oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a un hombre y dos mujeres posiblemente relacionadas con una banda delictiva relacionada con al menos 17 robos de relojes y artículos de lujo a comensales ocurridos entre noviembre del 2023 y octubre del 2026.
Policías ubicaron automóvil usado por ladrones
Los hechos ocurrieron cuando los oficiales del C2 detectaron un vehículo blanco usado para los robos en restaurantes de la capital.
Fue entonces que avisaron a los policías en la zona sobre la ubicación del vehículo y se implementó un cerco virtual, localizando el vehículo en calles de la alcaldía Venustiano Carranza.
Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana, informó en su cuenta de X que durante la persecución, el vehículo donde viajaban los probables responsables arrolló a una persona.
Ladrones intentaron huir y se desata persecución en CDMX
Cuando los presuntos ladrones se dieron cuenta de la presencia de los oficiales, no les hicieron caso de que se detuvieran e intentaron huir, lo que generó una persecución.
No obstante, en las calles de Tapicería y Herreros, colonia Morelos, el automovilista perdió el control de la unidad y atropelló a una mujer que transitaba por el sitio.
Los servicios de emergencia fueron solicitados y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) diagnosticaron a la mujer de aproximadamente 55 años de edad sin signos vitales, con politrauma y amputación del miembro pélvico izquierdo.
SSC CDMX ofrece ayuda a familaires de la vícima
El jefe de la policía expresó sus condolencias por la muerte de la mujer e informó que se dará la orientación y apoyo que sean necesarios a los familiares de la víctima.
El conductor del automóvil y las dos mujeres tripulantes fueron presentados ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia para las investigaciones correspondientes.
En tanto, el lugar fue acordonado para el arribo de los servicios periciales para el levantamiento del cuerpo.
#Importante | Resultado de una acción operativa en la colonia Morelos de la alcaldía @A_VCarranza, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a tres personas, integrantes de una banda delictiva presuntamente relacionada con 17 robos de relojes y otros artículos de lujo a comensales en la Ciudad de México. Durante la persecución, el vehículo donde viajaban los probables responsables hizo caso omiso de las indicaciones de los oficiales de hacer alto total, lo que provocó que arrollara a una persona que manejaba una motocicleta, quien lamentablemente perdió la vida. Reconozco la pronta actuación de los policías preventivos, monitoristas y responsables de los #C2 que lograron la detención de estas personas que serán trasladadas al Ministerio Público para determinar su situación jurídica. En nombre de la @SSC_CDMX quiero expresar nuestras condolencias a las víctimas. Personal de esta institución brindará toda la orientación y apoyo que sean necesarios a los familiares del occiso. Seguiremos trabajando hasta detener a todos los integrantes de esta célula. Ningún delito quedará impune en nuestra Ciudad.— Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) October 24, 2026