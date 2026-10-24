Persecución cobra la vida de mujer de 55 años en CDMX afuera del Metro Morelos: iban por banda de ladrones de relojes

Tres presuntos integrantes de una banda de ladrones de relojes en la Ciudad de México (CDMX) fueron detenidos este sábado 24 de octubre de 2026 luego de una persecución que dejó una persona muerta.

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a un hombre y dos mujeres posiblemente relacionadas con una banda delictiva relacionada con al menos 17 robos de relojes y artículos de lujo a comensales ocurridos entre noviembre del 2023 y octubre del 2026.

Policías ubicaron automóvil usado por ladrones

Los hechos ocurrieron cuando los oficiales del C2 detectaron un vehículo blanco usado para los robos en restaurantes de la capital.

Fue entonces que avisaron a los policías en la zona sobre la ubicación del vehículo y se implementó un cerco virtual, localizando el vehículo en calles de la alcaldía Venustiano Carranza.

Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana, informó en su cuenta de X que durante la persecución, el vehículo donde viajaban los probables responsables arrolló a una persona.

Ladrones intentaron huir y se desata persecución en CDMX

Cuando los presuntos ladrones se dieron cuenta de la presencia de los oficiales, no les hicieron caso de que se detuvieran e intentaron huir, lo que generó una persecución.

No obstante, en las calles de Tapicería y Herreros, colonia Morelos, el automovilista perdió el control de la unidad y atropelló a una mujer que transitaba por el sitio.

Los servicios de emergencia fueron solicitados y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) diagnosticaron a la mujer de aproximadamente 55 años de edad sin signos vitales, con politrauma y amputación del miembro pélvico izquierdo.

SSC CDMX ofrece ayuda a familaires de la vícima

El jefe de la policía expresó sus condolencias por la muerte de la mujer e informó que se dará la orientación y apoyo que sean necesarios a los familiares de la víctima.

El conductor del automóvil y las dos mujeres tripulantes fueron presentados ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia para las investigaciones correspondientes.

En tanto, el lugar fue acordonado para el arribo de los servicios periciales para el levantamiento del cuerpo.