Martha Magaña López comparece ante el TDJ tras persecución por intentar frenar la reforma judicial

La jueza federal en retiro Martha Magaña López es víctima de una persecución política en su contra, luego de que se iniciara un procedimiento disciplinario por las resoluciones que emitió en agosto de 2024, cuando concedió la primera suspensión para intentar frenar la reforma judicial.

Este jueves compareció de manera remota desde Madrid, España, ante el Tribunal de Disciplina Judicial, con sede en la Ciudad de México. Durante la videollamada, defendió que sus resoluciones estuvieron apegadas a derecho y advirtió que el procedimiento podría afectar la independencia judicial.