¿Quién es el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity México 2023?

El segundo episodio de la nueva temporada de MasterChef Celebrity 2023 llegó a su fin y nos trajo una sorpresiva eliminación que dejó a la cocina más famosa de México con solo 16 famosos en busca de los mejores platillos, pero ¿quién es el nuevo expulsado y por qué salió de la competencia?

Como vimos la semana pasada, un pequeño error puede ser muy costoso en la cocina de MasterChef Celebrity donde los jueces Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera están implacables evaluando los platillos y exigiendo las mejores técnicas de cocción a los participantes.

Para esta ocasión, descuidos en un solo plato dejaron fuera de la cocina más famosa de México a nuestro participante con más de 10 años de trayectoria en el medio artístico. Arriesgo y compitió hasta el último reto, pero no fue suficiente para llegar a la final y conquistar MasterChef Celebrity 2023.

¡El momento más tenso de la noche! 💢😰 ¿Qué celebridad habrá cocinado por última vez en #MasterChefCelebrity? pic.twitter.com/iTXbf5sjcy — MᴀsᴛᴇʀCʜᴇғ Mᴇ́xɪᴄᴏ (@MasterChefMx) May 22, 2023

¿Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity México 2023?

El eliminado para esta semana fue el actor y conductor español Pedro Prieto, el cual reconoció que la competencia es muy dura y los nervios, sumado al poco tiempo para cocinar los platillos, puede jugar en contra de muchos los participantes.

Pedro Prieto, fiel a su alegre forma de vivir la vida, recordó que su paso por MasterChef Celebrity 2023 fue corto y se quedó sin la oportunidad de presentar algunos platillos que su familia ha heredado de generación en generación, sin embargo, aseguró que se retira con mucho aprendizaje por parte de los jueces y compañeros.

“Aprendí que no hay nada ni nadie que me borre esa sonrisa nunca, a veces se gana o se pierde, me la he pasado genial, no todos pueden estar aquí, es aprendizaje, todo este proceso está muy padre... Si tienes una pareja que la amas o la quieres, cocina para tu ser querido, lo va a agradecer, cocina para tu pareja, es lo mejor que te puedo decir”, expresó al abandonar la cocina más famosa de México.

Una despedida muy triste para todos... 🥺 @PedroPrietoTv platicó con @imjessicabulman después del reto de eliminación y tiene un gran consejo; cocina para tu pareja. 🥰🍽️👏🏼 #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/Y8w4mZU2sL — MᴀsᴛᴇʀCʜᴇғ Mᴇ́xɪᴄᴏ (@MasterChefMx) May 22, 2023

¿Quién participa en MasterChef Celebrity 2023 en México?

En Fuerza Informativa Azteca te contamos quienes son los famosos que revelarán sus mejores dotes culinarios en la Cocina Más Famosa de México, la de MasterChef Celebrity 2023.



Alejandro Lukini (Eliminado el domingo 14 de mayo).

Ana Patricia Rojo

Cositas

Eduardo Capetillo Gaytán

El Cibernético

El Padre, José de Jesús Aguilar

Emir Pabón

Fabiola Campomanes

Francisco Palencia

Gabriela Goldsmith

Irma Miranda

Ivonne Montero

Jimena Longoria

Jorge “El Travieso” Arce

Lis Vega

Manu NNa

Mónica Dionne

Pedro Prieto (Eliminado el domingo 21 de mayo).

Poncho de Nigris

Romi Marcos

Su platillo no fue suficiente... 🥺 Los chefs fueron contundentes con sus críticas y esta noche otra celebridad abandona #MasterChefCelebrity. 💔 pic.twitter.com/ZPuIQgnHHP — MᴀsᴛᴇʀCʜᴇғ Mᴇ́xɪᴄᴏ (@MasterChefMx) May 22, 2023

¿A qué hora y dónde ver MasterChef Celebrity 2023 en vivo por TV Azteca?

La nueva temporada de MasterChef Celebrity 2023 se disfruta en vivo por la señal de Azteca UNO en punto de las 20:00 horas, así que únete a la conversación a través de las redes oficiales del programa y de Fuerza Informativa Azteca.