VIDEO: MC le recuerda a Mario Delgado su efusivo respaldo a Guadalupe Taddei en comparecencia en San Lázaro

Un tenso enfrentamiento parlamentario se vivió en la Cámara de Diputados durante la comparecencia del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo. La sesión legislativa subió de tono cuando el diputado de Movimiento Ciudadano, Alfonso Vidales, encaró al funcionario federal para recordarle el apoyo abierto y público que le brindó a Guadalupe Taddei cuando él se desempeñaba como presidente nacional de Morena. El reclamo generó un ambiente de confrontación inmediata en el recinto de San Lázaro, donde la bancada oficialista interrumpió la intervención con gritos de apoyo e intentos de censura para acallar los señalamientos contra el titular de la SEP.

Al tomar la palabra desde la tribuna, el legislador emecista confrontó directamente al secretario al rememorar que el 1 de mayo de 2023, la dirigencia nacional encabezada por Delgado emitió posicionamientos oficiales en respaldo a la entonces recién nombrada consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE). Ante los reclamos, la mesa directiva y la bancada guinda intentaron desviar la discusión argumentando que el tema no correspondía al ramo educativo de la comparecencia. Sin embargo, la insistencia del orador expuso la incomodidad del bloque oficialista frente a los antecedentes de cobijo político otorgados a Taddei.

🔥 ¡LE RECUERDAN A MARIO DELGADO SU RESPALDO A TADDEI!



Durante Comoarecencia eñ Sab Lázaro, el diputado de MC, Alfonso Vidales, le recordó al secretario de Educación, Mario Delgado, el respaldo que dio a Guadalupe Taddei cuando encabezaba Morena.



Le responden que no es tema y… pic.twitter.com/mgWnt1xacv — Isabel Uribe (@Isa_Uribe) October 29, 2026

De la alabanza al deslinde: El viraje de Mario Delgado y Morena ante la caída de Taddei

El reclamo en San Lázaro puso al descubierto el drástico cambio político que la cúpula de Morena ha emprendido tras las denuncias de corrupción e irregularidades administrativas que derivaron en la salida de Guadalupe Taddei. Figuras clave del oficialismo, entre las que destaca el propio Mario Delgado, pasaron de defender la integridad y "honestidad a prueba de todo" de la funcionaria sonorense durante su designación en 2023, a mantener un apresurado distanciamiento institucional una vez desatada la crisis en el INE.

.@mario_delgado, uno de los integrantes del huachicol fiscal, dio su respaldo a Guadalupe Taddei cuando ella asumió la @Presidencia_INE.



No hay que olvidar. pic.twitter.com/XDQEbVjfLW — Marco Levario Turcott (@Arouet_V) October 25, 2026

Este intento de desmarque busca borrar el histórico respaldo político que Morena le otorgó a la familia Taddei en Sonora y en la cúpula del INE. Mientras la oposición exige rendición de cuentas por los compromisos y cuotas pactadas durante la gestión de Delgado al frente del partido gubernamental, la narrativa oficialista intenta imponer un cerco de silencio en las comparecencias públicas para evitar asumir el costo político por el colapso de la administración saliente del instituto.