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Ya no tendrá pescado con fideos: Los mejores memes del escándalo de Guadalupe Taddei en el INE

Los memes le dan con todo al gobierno por toda la polémica de Guadalupe Taddei y el INE.

Memes de Guadalupe Taddei y el INE
Memes de Guadalupe Taddei y el INE|Azteca Noticias

Escrito por: Javier Alatorre, Eder Martínez

Mientras el gobierno quiere censurar a los medios de comunicación y a los memes, las redes sociales le dan con todo por toda la polémica de Guadalupe Taddei y el INE.

Con la renuncia de Guadalupe Taddei no es suficiente, pues los delitos que podría enfrentar son muy graves: Ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otros.

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