Ya no tendrá pescado con fideos: Los mejores memes del escándalo de Guadalupe Taddei en el INE

Mientras el gobierno quiere censurar a los medios de comunicación y a los memes, las redes sociales le dan con todo por toda la polémica de Guadalupe Taddei y el INE.

Con la renuncia de Guadalupe Taddei no es suficiente, pues los delitos que podría enfrentar son muy graves: Ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otros.