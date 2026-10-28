Ya no tendrá pescado con fideos: Los mejores memes del escándalo de Guadalupe Taddei en el INE
Los memes le dan con todo al gobierno por toda la polémica de Guadalupe Taddei y el INE.
Mientras el gobierno quiere censurar a los medios de comunicación y a los memes, las redes sociales le dan con todo por toda la polémica de Guadalupe Taddei y el INE.
Con la renuncia de Guadalupe Taddei no es suficiente, pues los delitos que podría enfrentar son muy graves: Ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otros.
¿Y Guadalupe Taddei? La expresidenta del @INEMexico está en el centro de la polémica tras la difusión del audio con Alfredo Hernández Casillas, señalado en el material como su proveedor favorito. Los memes y las críticas no se han hecho esperar. Los #Hechos con Javier Alatorre— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 28, 2026