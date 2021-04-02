VIDEO: Personal médico se hinca para pedir fin de pandemia en Venezuela

La pandemia de Covid-19 está agotando al personal de salud que desde hace un año la enfrentan en la primera línea al atender a los pacientes con esta letal enfermedad y, aunque fueron vacunados, algunos piden que esta situación termine.

En Venezuela, por ejemplo, varios integrantes del personal médico del Hospital Victorino Santaella de Los Teques fueron captados mientras estaban hincados y hacían una cadena de oración para pedir que sus enfermos se recuperen.

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En la grabación se escucha que una mujer con cubrebocas y careta es la que oficia la oración en la que pide a Dios que la gente tome conciencia de la pandemia, que ha dejado miles de fallecimientos.

“Señor, dele entender a la gente que verdaderamente esta pandemia existe, que el mundo entero sepa que el valor de la vida o el alma somos nosotros mismos, que valemos”, dice, mientras otros mantienen las palmas de las manos levantadas hacia arriba.

Con cubrebocas y batas estériles, algunos de los presentes permanecen hincados, mientras que otros están de pie, pero con la cabeza agachada.

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"Solo nos queda orar y pedirle a Dios por que esta pandemia termine, por que los médicos y enfermeras tengan la fuerza y la claridad para atender cada uno de los casos", dice una mujer.

Medios locales indicaron que la grabación fue captada en la entrada del área de emergencias del citado hospital durante el turno nocturno.

Los médicos y familiares de enfermos que también se encontraban en el lugar pidieron a Dios que sus pacientes de Covid-19 se recuperaran, ya que en el hospital al menos 10 personas mueren diariamente.

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Pero estos no fueron los únicos enfermeras y médicos que realizaron cadenas de oración en el hospital, ya que durante este jueves en el Hospital Industrial de San Tomé se unió a la Cadena Nacional, también en Venezuela, el personal médico que también se organizó para rezar, en el marco de las celebraciones de la Semana Santa.

El video conmovió a usuarios de redes sociales, quienes reconocieron la labor del personal médico al frente de la pandemia de Covid-19.

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