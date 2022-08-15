Médicos en Ucrania con poco descanso por tantos soldados heridos

Andrii, uno de los médicos que trabaja en la región de Donetsk en Ucrania, prácticamente no tiene tiempo para tomar descansos durante sus turnos en un hospital militar cerca de la línea del frente de la guerra contra Rusia ante la llegada constante de soldados heridos.

Ambulancias van y vienen transportando a soldados heridos

Las ambulancias van y vienen al hospital, transportando a soldados heridos en los combates que han envuelto ciudades en partes de Donetsk controladas por Ucrania.

Andrii, uno de los médicos que pidió ser identificado solo por su nombre de pila, se encuentra con los pacientes que llegan en ambulancia y corre por estrechos pasillos para evaluar y tratar a los recién llegados.

Tan pronto como ha registrado la hora de la muerte de un militar, está examinando a otro en una camilla.

Le corta los pantalones a un hombre herido y le indica a una enfermera que prepare una infusión.

"Tu barriga no te duele, ¿verdad?" le pregunta al hombre, tomando notas.

Andrii, médico de 47 años, es de Kiev y estuvo trabajando allí hasta la invasión rusa de Ucrania en febrero, cuando se trasladó al frente.

Tratar a soldados lo más natural en condiciones de guerra

Tratar a los soldados jóvenes parecía lo más natural en condiciones de guerra, dice.

"Solo estoy haciendo mi trabajo. Todos hacemos lo que se necesita, solo estamos cumpliendo con nuestro deber", dice.

Lo único importante es que haya una persona que haga este trabajo. Al menos hasta cierto punto. No digo que esté haciendo algo "extra", simplemente cada uno está haciendo su trabajo, y todo esto junto". Crea un cierto espíritu de trabajo en equipo."

¿Su carga de trabajo? Eso depende de la guerra, dice.

Las fuerzas rusas inicialmente planearon avanzar sobre la capital, Kiev, pero cambiaron de estrategia después de encontrar la resistencia del ejército ucraniano.

Las fuerzas rusas capturaron prácticamente toda la región de Luhansk en batallas hasta junio que mataron a miles en ambos lados. Ahora, están avanzando constantemente hacia el sur en Donetsk.

Andrii y sus colegas tratan las heridas más debilitantes infligidas a los soldados ucranianos. Trabajan en turnos de 12 horas en teoría, pero a menudo se quedan más tiempo si hay muchos casos urgentes.

Exhuman cuerpos de la ciudad de Mezhove

Ahora que la lucha ha cesado, la gente de la ciudad de Mezhove ha comenzado a exhumar los cuerpos que fueron enterrados apresuradamente durante las batallas entre las fuerzas de Ucrania y Rusia.

Hombres con palas quitaron tierra arenosa frente a un bloque de apartamentos dañado en Mezhove, una ciudad de 50,000 habitantes en Ucrania que fue capturada por tropas de la República Popular de Lugansk respaldada por Rusia después de largos combates que comenzaron en marzo.

Lilia Ai-Talatini, de 48 años, vio cómo los trabajadores sacaban una manta que cubría a su madre, que había sido enterrada rápidamente después de los ataques que comenzaron en marzo y dividieron la ciudad en dos.

Ai-Talatini dijo que había terminado en el lado ucraniano y le tomó 10 días llegar al apartamento de sus padres, que estaba en el lado ruso.

"Mamá ya se estaba muriendo... sus manos estaban azules, su tez cetrina, había círculos debajo de sus ojos", dijo. "Al día siguiente, mamá falleció".

Enterraron cuerpos en zanjas durante los combates

Ella y su esposo no tenían palas y, por lo tanto, mientras volaban los proyectiles, tuvieron que arrastrar el cadáver a una zanja abierta en el suelo.

Es más fácil para mí porque ella no está afuera... enterrada en condiciones inhumanas. Ahora ella va al cementerio, tenemos un terreno ahí", dijo.

Anna Soroka, funcionaria de la República Popular de Luhansk, Ucrania, involucrada en la búsqueda de tumbas, dijo que un equipo había estado trabajando en Rubizhne durante 10 días y exhumó 104 conjuntos de restos.

"Es claro que predominan las heridas de metralla, pero también hay heridas de bala", dijo, y estimó que había un total de 500 fosas no oficiales en la ciudad.

Boris Kovalyov, un experto forense de la región de Rostov, en el sur de Rusia, dijo que se almacenarían muestras de material genético para ayudar a identificar cadáveres desconocidos.

