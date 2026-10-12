¿A qué hora inicia la megamarcha nacional de trabajadores del IMSS este 13 de octubre?

¡Se espera un martes de bloqueos! Este 13 de octubre, trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) prevén realizar una megamarcha nacional en la Ciudad de México (CDMX) y en diferentes estados del país con el fin de exigir mejores condiciones laborales.

Ante la difusión masiva, se prevé la participación de otros sindicatos y organizaciones, como la Sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y trabajadores del ISSSTE. ¿A qué hora iniciará la marcha y hacia dónde se dirigirán?

Marcha de trabajadores del IMSS martes 13 de octubre: ¿a qué hora inicia?

En un principio, los manifestantes habían acordado salir a las calles el próximo 14 de octubre, antes de la consulta sindical que se llevará a cabo en distintos puntos, donde se votará a favor o en contra del incremento propuesto de 6.5%.

Sin embargo, se decidió adelantar la marcha nacional un día antes, por lo que se tienen previstos bloqueos en distintos puntos del país, no solo en la CDMX.

La megamarcha está programada para iniciar a las 15:00 horas de este martes. El punto de reunión será frente al Centro Médico Nacional Siglo XXI, desde donde se prevé que partan los manifestantes.



Hora de inicio: 15:00 horas.

Punto de reunión: Centro Médico Nacional Siglo XXI (Av. Cuauhtémoc)

¿En dónde habrá bloqueos de trabajadores del IMSS este martes 13 de octubre?

Aunque todavía no se ha anunciado el recorrido oficial, una de las posibilidades es que los manifestantes avancen hacia Palacio Nacional, desde la avenida Cuauhtémoc.

Podrían incorporarse a las vialidades como Eje Central Lázaro Cárdenas o Dr. Río de la Loza. Desde ahí, la marcha podría continuar por calles del primer cuadro de la ciudad, como 5 de Febrero o 20 de Noviembre, en dirección a Palacio Nacional.

Por el momento, trabajadores del IMSS no han confirmado la ruta ante el miedo de que cuerpos de seguridad puedan encapsularlos. Pero se



Avenida Cuauhtémoc

Paseo de la Reforma

Eje Central Lázaro Cárdenas

Av. Insurgentes

Av. 20 de Noviembre

Marcha de trabajadores del IMSS: ¿qué exigen?

Trabajadores denuncian la falta de insumos y medicamentos en clínicas y hospitales, así como las malas condiciones laborales que enfrentan todos los días. Entre sus principales exigencias incluyen:

