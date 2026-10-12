Reginaldo Sandoval respalda marcha del IMSS y alerta sobre “oídos sordos” en la 4T

El coordinador de la bancada del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval Flores, lanzó una severa advertencia a la administración federal tras respaldar abiertamente las movilizaciones del personal médico y operativo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El legislador del bloque oficialista advirtió que si la derecha política logra avanzar en el país es precisamente porque la izquierda está cometiendo errores, mostrando insensibilidad y haciendo "oídos sordos" ante las legítimas demandas sociales. Sandoval instó al Instituto y al gobierno federal a entablar un diálogo directo con la base trabajadora y no únicamente con las cúpulas sindicales, señalando que dialogar solo con los líderes perpetúa el viejo modelo corporativista que tanto daño le hizo a México.

El @PTnacionalMX expresó su respaldo a las movilizaciones de trabajadores del @Tu_IMSS y llamó al Gobierno federal a escuchar las demandas de la base laboral, no únicamente las posturas de la dirigencia sindical.@ReginaldoSF_PT, coordinador del PT en la Cámara de Diputados,… pic.twitter.com/5vfvl9VSFE — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 12, 2026

El petista enfatizó que la esencia del proyecto de la Cuarta Transformación radica en escuchar y atender a la ciudadanía, por lo que desatender al gremio de la salud contradice los principios del movimiento.

Sandoval fue contundente al analizar las fallas internas del régimen: "Los errores que hemos cometido van a hacer que la derecha venga avanzando, y son este tipo de errores de no escuchar, de no atender, de no prever, de no mantener los principios y de ponerte medio bandido en el tema de algunas cosas que no tienen que ver con el proyecto de la 4T. Pedimos al gobierno federal y al Seguro Social que los escuche a ellos, no a los líderes, porque con los líderes seguimos en el viejo corporativismo".

Anuncian marcha del IMSS para el martes 13 de octubre

Las protestas del personal médico, de enfermería y administrativo del IMSS responderán a una movilización nacional convocada para llevarse a cabo este martes 13 de octubre. En la Ciudad de México, la marcha principal está programada para las 15:00 horas, donde partirán del Centro Médico Nacional Siglo XXI con dirección a Palacio Nacional.

Entre las principales exigencias del gremio de la salud destacan la basificación inmediata del personal eventual, el abastecimiento urgente de insumos y medicamentos en unidades médicas y hospitales, así como la reparación de la infraestructura hospitalaria deficiente. Asimismo, la base trabajadora exige la revisión transparente de sus condiciones laborales y el fin a los acuerdos cúpula entre las autoridades del Seguro Social y la dirigencia sindical.