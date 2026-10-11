Megamarcha del IMSS este 13 de octubre en CDMX: rutas, calles cerradas y alternativas viales

En medio de la crisis de salud pública que enfrenta el país, trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) continúan con sus protestas y podrían salir nuevamente a las calles de la Ciudad de México (CDMX) este martes 13 de octubre, como parte de una megamarcha a nivel nacional.

A estas protestas podrían sumarse otros sindicatos, como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex); ¿qué calles podrían cerrar?

Marcha de trabajadores del IMSS: ¿qué exigen?

Desde el pasado jueves 8 de octubre, trabajadores y personal médico han extendido sus protestas en varios estados de México, además de que mantienen un plantón frente a las oficinas centrales del IMSS.

Esto para denunciar la falta de insumos y medicamentos en clínicas y hospitales, así como las malas condiciones laborales que enfrentan todos los días. Entre sus principales exigencias incluyen:



Aumento salarial

Abasto de insumos y medicamentos

Mejores condiciones laborales

Destitución de su líder sindical Rafael Olivos Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

Trabajadores del @Tu_IMSS marcharán en #CDMX para exigir mejores condiciones 📢 Este próximo miércoles, trabajadores del IMSS convocaron a una marcha pacífica en la #CDMX, a la que se sumarán empleados del @MetroCDMX, @Pemex, @ISSSTE_mx y la CNTE Toda la información en @HechosDomingo con @juanmapregunta 📺 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 11, 2026

Trabajadores del IMSS convocan a marcha nacional

Tras las manifestaciones, se acordó realizar este miércoles 14 de octubre una consulta sindical para que el personal vote si acepta o rechaza el incremento propuesto de 6.8%, integrado por 2.9% al salario tabular y 3.9% en prestaciones.

Por ello, los trabajadores del IMSS decidieron que este martes 13 se realice la megamarcha nacional en la que se podrían sumar varios estados, como Campeche, Nayarit, Chihuahua, Edomex, entre otros.

Además, durante la asamblea general, la CNTE anunció que se sumaría a las protestas junto con trabajadores del Metro, del ISSSTE y de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Calles cerradas por la megamarcha de trabajadores del IMSS en CDMX

Se prevé que la megamarcha inicie a las 15:00 horas de este martes 13 de octubre, donde trabajadores del IMSS acordaron reunirse frente al Centro Médico Nacional Siglo XXI, ubicado en la Av. Cuauhtémoc, colonia Doctores.

Por lo que algunas calles que podrían verse afectadas son:



Avenida Cuauhtémoc (Toda la zona y frente a Centro Médico)

Avenida Álvaro Obregón

Avenida Juárez

Paseo de la Reforma (donde mantienen el plantón)

Avenida Insurgentes Sur

Rutas alternas por marcha en CDMX