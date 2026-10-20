¡La Megaofrenda UNAM 2026 ya tiene fecha! Todo lo que debes saber sobre el evento; días y horarios clave

¡A honrar a nuestros seres queridos! La tradición del Día de Muertos regresa a Ciudad Universitaria con la Megaofrenda de la UNAM 2026, un espacio lleno de cultura para miles de visitantes; te compartimos las fechas, horarios clave y ubicación para que no te las pierdas.

¿Cuándo es la Megaofrenda de la UNAM 2026? Fechas y horarios clave

La Universidad Nacional Autónoma de México reveló que la Megaofrenda UNAM 2026 estará disponible a partir del sábado 31 de octubre hasta el lunes 2 de noviembre. Tres días en los que las y los ciudadanos podrán visitar este tradicional espacio.

La temática de este año es "475+ Trayectorias que nos sustentan", en conmemoración de la historia y legado de la universidad.

Un espacio para reencontrarse con la identidad, los valores y el patrimonio universitario. La #MegaOfrendaUNAM 🏵️ conmemorará los 475 años de la fundación de la Universidad de México. #DíaDeMuertos 🕯️💀 > https://t.co/Fh4DqSg6RO #AgendaUNAM #475DeConcebirFuturos https://t.co/ilPxnTDLV4 — UNAM (@UNAM_MX) October 20, 2026

Horario para ver la Megaofrenda de la UNAM 2026

La Megaofrenda UNAM 2026 estará abierta alrededor de las 11:00 hasta las 21:00 horas; se recomienda llegar con tiempo para disfrutar de este evento.

¿En dónde está la Megaofrenda UNAM 2026?

Esta megaofrenda estará ubicada en la explanada del Universum, Museo de las Ciencias, en Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.

Si estás pensando asistir a ver esta monumental ofrenda, recuerda que la entrada es completamente GRATIS, por lo que no debes pagar absolutamente nada para poder disfrutarla.

¿Cómo llegar a la Megaofrenda UNAM?

Para llegar a la Megaofrenda UNAM 2026 en la explanada de Universum, las mejores opciones combinan el transporte público de la CDMX y el sistema interno de la universidad; te compartimos las rutas más rápidas para llegar.

Metro y Pumabús:



Llega a la Estación Universidad de la Línea 3 .

de la . Saliendo de los torniquetes, dirígete al paradero del Pumabús , el transporte gratuito de la UNAM.

, el transporte gratuito de la UNAM. Súbete a la Ruta 3 o a la Ruta 10. Ambas te dejarán en la parada correspondiente a la Zona Cultural / Universum.

Si vienes de Tlalpan u otras zonas del Sur:

Si te encuentras en la zona de Tlalpan, puedes tomar un camión con dirección al Metro Universidad.

Puedes abordar una ruta que avance por la Av. del Imán, bajándote en el semáforo de Av. del Imán que conecta con el Circuito Cultural. Desde ese punto, solo debes caminar unos 9 minutos hacia el interior de Ciudad Universitaria para llegar directamente a Universum.

¿Cómo llegar en coche a CU?

Si decides ir en coche, puedes ingresar a Ciudad Universitaria por la Avenida del Imán o por el Circuito Insurgentes Sur.

El museo cuenta con su propio estacionamiento, el cual tiene costo. Toma en cuenta que debido a la gran afluencia por el Día de Muertos, los lugares suelen saturarse rápidamente.