¡La CDMX se llena de cempasúchil! Fechas para visitar la Ofrenda Monumental del Día de Muertos en el Zócalo; todo lo que debes saber

El corazón de la Ciudad de México se prepara para el regreso de la emblemática Ofrenda Monumental del Día de Muertos en el Zócalo CDMX, una tradición llena de color y nostalgia que reúne a millones de visitantes cada año, pero ¿en qué fecha podrás ir a verla?

Te compartimos las fechas claves, horarios y todo lo que debes saber sobre la ofrenda en el Zócalo CDMX.

¿Cuándo de pone la Ofrenda Monumental del Día de Muertos en CDMX?

¡Marca el día exacto en el calendario! La Secretaría de Cultura confirmó que la Ofrenda Monumental del Día de Muertos estará disponible a partir del jueves 29 de octubre 2026 en el Zócalo de la Ciudad de México.

¿Hasta cuándo estará la mega ofrenda en Zócalo CDMX?

La ofrenda monumental del Zócalo CDMX estará disponible hasta el 2 de noviembre 2026, por lo que las y los ciudadanos cuentan con alrededor de 5 días para poder visitar la explanada.

"La Ciudad de México se llenará de música, color y tradición para celebrar una de las expresiones más queridas de nuestra cultura", explicaron las autoridades en redes sociales.

🌼🕯️ Este 29 de octubre, la Ciudad de México se llenará de música, color y tradición para celebrar una de las expresiones más queridas de nuestra cultura, en donde rendiremos homenaje a quienes siguen viviendo en nuestros recuerdos. 🪻💀🍂 🏵️ Prepara tu mejor atuendo, reúne a tu familia y amistades, y sé parte de la Gran Ofrenda Monumental en el Zócalo, una gran celebración que nos conectará con nuestras raíces. 🙌🏼 — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) October 18, 2026

Otras actividades por el Día de Muertos en CDMX

La Ciudad de México ofrece distintas actividades culturales, artísticas y tradicionales para celebrar el Día de Muertos 2026. Te compartimos todo lo que podrás durante las últimas semanas de octubre.



Paseo Nocturno en Bicicleta - 24 de octubre

Mega Procesión de Catrinas - 25 de octubre

Ofrenda Monumental en Zócalo CDMX - Del 29 de octubre al 2 de noviembre

Desfile del Día de Muertos - 31 de octubre 2026

Todo lo que debes saber de la Mega Procesión de Catrinas en CDMX:

La Mega Procesión de Catrinas en calles de la Ciudad de México se llevará a cabo el próximo domingo 25 de octubre , alrededor de las 16:00 horas , partiendo desde el Ángel de la Independencia.

Horas antes del gran evento habrá música y otras actividades a partir de las 14:00 horas. Las carpas de maquillaje podrían estar desde temprano.

Todo lo que debes saber sobre el Desfile de Día de Muertos en CDMX:

El desfile está programado para el sábado 31 de octubre de 2026, a las 14:00 horas. El punto de partida será avenida Paseo de la Reforma, a la altura de la Glorieta de la Diana Cazadora.

Desde ahí, los participantes avanzarán rumbo al Centro Histórico por el recorrido previsto hasta conectar con la calle 5 de Mayo. El contingente continuará por esta vialidad hasta ingresar a la Plaza de la Constitución, en el Zócalo capitalino, donde concluirá la celebración.