Nacen mellizos de embriones congelados hace 30 años

En Tennessee, Estados Unidos, nacieron unos mellizos a partir de embriones congelados hace 30 años, imponiendo un nuevo récord.

El centro de donación de embriones de Estados Unidos, dijo que los embriones congelados hace 30 años ahora portan el récord de los más antigüos; el anterior tenía cerca de 27 años en espera y del cual nació Molly Gibson en el 2020.

Lydia y Timothy son el resultado de los embriones congelados, los hermanos nacieron el pasado 31 de octubre y ya se convirtieron en los mellizos más populares del mundo.

“La decisión de adoptar estos embriones debería tranquilizar a los pacientes que se preguntan si alguien estaría dispuesto a adoptar los embriones que crearon hace 5, 1o o 20 años”, dijo a la BBC John David, el médico que transfirió los embriones.

|CNN

Rachael y Phillip Ridgeway son la pareja que adoptó a los embriones congelados y ahora se convirtieron en los padres de los mellizos más famosos del mundo.

¿Cómo se mantuvieron los embriones congelados?

Los embriones fueron congelados el 22 de abril de 1992, desde entonces han estado congelados a unos -128°C en un centro de fertilidad en Tennessee, Estados Unidos.

En un principio, los embriones congelados fueron creados para una pareja que quería utilizar fertilización in vitro. Se trataba de un hombre de 50 años que utilizó a una donande de ovulo de 34. Sin embargo, tomaron la decisión de donarlos para otra pareja que deseara ser padres.

Así que los embriones permanecieron 30 años congelados hasta que los Ridgeway decidieron adoptarlos para agrandar su familia, ya que la pareja tiene otros cuatro hijos de entre uno y cuatro años de edad.

