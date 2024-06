¡Tiempo de reír con los mejores MEMES de las Elecciones 2024 en México!

No hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla. Este domingo 2 de junio, en México se vive un proceso electoral donde un total de 98 millones 551 mil 372 de mexicanos podrán emitir su voto para diferentes cargos que se disputan en la nación. De entre todos los puestos en juego en las Elecciones 2024, el de mayor importancia, será el de presidente de México, en el que sus protagonistas son: Claudia Sheinbaum (Morena-Verde-PT), Xóchitl Gálvez (PAN-PRD-PRI) y Jorge Máynez (Movimiento Ciudadano).

Durante el horario matutino, muchos mexicanos ejercieron su derecho y eligieron a su candidato de mayor interés, tras esta selección, el toque humorístico de los ciudadanos no se hizo esperar, pues muchos, además de presumir su ‘pulgar marcado’ en redes sociales, no dudaron en compartir los mejores memes sobre la participación ciudadana en este ejercicio democrático.

A continuación te compartimos las mejores imágenes cómicas sobre las votaciones en este proceso electoral.

¿Aún estás a tiempo, así puedes encontrar tu casilla?

En un trabajo masivo y altamente efectivo, el Instituto Nacional Electoral (INE) continúa impulsando el voto libre y secreto entre la ciudadanía mexicana, por lo que para facilitar estos comicios, prevé instalar más de 170 mil casillas, entre básicas, contiguas y especiales.

Gracias a que el INE se mantiene a la vanguardia, ya puedes conocer la ubicación exacta de la casilla que te corresponde desde la palma de tu mano.

Para conocer la ubicación exacta de la casilla donde te corresponde votar en estas elecciones de 2024, deberás seguir dos sencillos pasos.

Lo primero que deberás realizar es ingresar al sitio “Ubica tu Casilla 2024”, disponible en la plataforma ubicatucasilla.ine.mx. Ahí deberás seleccionar tu entidad federativa e introducir el número de la sección electoral, ubicada en la parte frontal de tu credencial para votar.

¿Hasta qué hora puedes votar?

Esta jornada electoral abrió su telón a las 08:00 horas y culminará a las 18:00 horas, por lo que aún estás en tiempo de ejercer tu voto.