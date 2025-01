Exigen justicia: Menor atropella a niño tras viajar en moto a exceso de velocidad en el Edomex

Imágenes impactantes, menor atropella brutalmente a niño en el Edomex. Un pequeño de 10 años sufrió graves fracturas tras ser embestido por un menor de edad que manejaba una motocicleta a exceso de velocidad en Nextlalpan, Estado de México; tras este violento accidente, los padres del pequeño Matías exigen que se haga justicia contra el responsable.

¿Cómo ocurrió el grave accidente entre un niño y un menor de edad en Nextlalpan, Estado de México?

En imágenes captadas por una cámara de seguridad, y que posteriormente tomaron fuerza en redes sociales por lo delicado del caso, se observa cómo el pequeño de 10 años circula en su bicicleta paseando por el fraccionamiento privado ‘Paseos del Valle’ del municipio mexiquense, cuando, en un instante, una motocicleta lo impacta de frente.

“Volteé y ya vi que caía Matías. Entonces me acerqué y estaba consciente todavía, pero estaba morado. No respiraba”, explicó Mariana Sánchez, la madre del menor.

Matías resultó con múltiples golpes, los más graves le provocaron una fractura en uno de sus brazos, pero también en la cadera y la pelvis, lesiones que le provocan dolores: “En mi cadera y mis piernas”.

Menor de edad que atropelló a niño de 10 años no fue detenido; familiares exigen justicia

Quien atropelló a Matías es un adolescente de 16 años que vive en el mismo fraccionamiento y que venía en sentido contrario, presuntamente a exceso de velocidad; pese a ello, no fue detenido por la policía.

“Aunque tenga 16 años, quiero que lo detengan; sin embargo, la fiscal que me atendió nos dijo que no, es que eso no se puede”, agregó Mariana Sánchez.

Después de estar entre la vida y la muerte, Matías fue dado de alta, pero en dos ocasiones ha tenido que regresar de emergencia al hospital, donde incluso pasó la Navidad.

Los padres del adolescente, que atropelló a Matías, no se han hecho responsables de los gastos médicos.

“No es justo. Mi hijo sufre todos los días que le revisan su sonda, batalla en los momentos en los que va al hospital y lo ocultan. Es doloroso para él”, agregó la madre del menor.

A mediados de enero, ambas partes acudirán al Ministerio Público para deslindar responsabilidades.

Mientras tanto, Matías se recupera en casa, pero con la probabilidad de regresar una vez más al hospital.