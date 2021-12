Paris World, el negocio de Paris Hilton en el metaverso

Paris Hilton creó una isla en el mundo virtual bautizada como Paris World, un lugar en el metaverso donde los visitantes pueden explorar réplicas digitales de su propiedad en Beverly Hills, visitar sus mansión para perros, recorrer un paseo marítimo similar al muelle de Santa Mónica en California, además de explorar la isla en un lujoso automóvil deportivo o en un yate.

En su isla virtual alojada en Roblox, Paris World cobrará pequeños pagos por comprar ropa virtual o reservar un viaje en una moto acuática, tal y como funciona en otros lugares de reunión virtuales en el metaverso. Hilton, trabajó para crear aspectos de su vida trotamundos para los fanáticos del mundo virtual.

Paris Hilton, empresaria estadunidense:

Para mí, el metaverso es un lugar donde puedes hacer todo lo que puedes hacer en la vida real en el mundo digital. No todo el mundo llega a experimentar eso, así que en eso hemos estado trabajando juntos durante el año pasado, dándoles todas mis inspiraciones de lo que quiero en ese mundo.

La modelo, actriz, cantante, diseñadora y DJ estadunidense, se une al selecto grupo de celebridades y marcas que han volteado para adoptar el metaverso, mundo virtual persistente. Cabe recordar que fue Mark Zuckerberg de Facebook, quien durante este 2021 popularizó el término, además de que cambió el nombre de su empresa a Meta, con la finalidad de enfatizar el papel central del metaverso en el futuro de la compañía.

Paris Hilton será DJ durante una fiesta en su isla virtual en Roblox

Durante la víspera de Año Nuevo, Paris Hilton tocará un set electrónico para los fiesteros que pasen por su isla virtual en Roblox (RBLX.N). La socialité estadunidense gana hasta 1 millón de dólares por noche trabajando como DJ, entreteniendo a los fiesteros en clubes nocturnos de China, Dubái y en la isla de española de Ibiza.

Paris Hilton ya está en el metaverso

Paris World es la última empresa lanzada por Paris Hilton y su nueva compañía de medios “11:11 Media”. Hilton y Bruce Gersh, un veterano ejecutivo de medios, unieron esfuerzos con la finalidad de capitalizar la creciente economía de los creadores, en la que celebridades como la estrella de la NBA , LeBron James, aprovechan su influencia para producir películas, programas de televisión y podcasts, marketing de marca, además de vender miles de productos.

Bruce Gersh, ejecutivo de medios:

Creemos que hay una oportunidad real para que Paris influya, incluso a un nivel más joven que quién es su cliente principal. Hemos construido un mundo fantástico y caprichoso que creemos que a sus fans y nuevos fans les encantará

Actualmente, Paris Hilton cuenta con 19 líneas de productos como joyas, perfumes, lencería, cosméticos, gafas de sol, relojes, zapatos y bolsos, mismos que le generaron ingresos estimados de 4 mil millones de dólares durante los últimos diez años.

Su compañía, “11:11 Media” ha lanzado This Is Paris, un podcast en el que habla con franqueza sobre su familia y amigos, y un par de series de telerrealidad, “Cooking With Paris” en la plataforma de Netflix y “Paris In Love”, Sobre su compromiso y matrimonio.

Paris Hilton también se ha involucrado con los tokens no fungibles, la socialité ha colaborado con el diseñador Blake Kathryn para vender tres piezas únicas de arte digital, una de ellas fue vendida por más de un millón de dólares, según reportó Nifty Gateway, plataforma de subastas en línea.

¿Qué significa un metaverso?

El metaverso es una red de entornos virtuales siempre activos en los que muchas personas pueden interactuar entre sí y con objetos digitales mientras operan representaciones virtuales, o avatares de sí mismos. La presencia es la sensación de estar realmente en un espacio virtual, con otros virtuales.