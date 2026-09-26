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Cierres y avances lentos se esperan en el Metro este sábado 26 de septiembre; toma precauciones

Para este sábado, el Metro informó que la estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 continúa cerrada, así como avances lentos en la Línea 7.

Avances y cierres en el Metro de la CDMX este sábado 26 de septiembre
Usuarios reportan avances lentos en el Metro este sábado| Metro CDMX

Escrito por: Jorge Iñigo, Eder Martínez

Cuentas oficiales del Metro afirman que a Línea 2 del metro continúa cerrada hacia la zona Centro. Además, usuarios en redes, han alertado que la Línea 7 del metro está experimentando lentitud entre estaciones.

Consulta el trayecto actualizado de las demás Líneas para evitar contratiempos este sábado.

¿Cómo estará el avance del Metro este sábado?

Se agiliza avances en la Línea A del metro

Después de una detención breve, el Metro reporta que la Línea A se agiliza después de haber revisado uno de sus trenes.

Se registra avances lentos en la Línea 7; reportan usuarios en redes

Usuarios están reportando avances lentos en las estaciones Rosario y Aquiles Serdán de la Línea 7.

Continúan cierres en la Línea 2

La cuenta del Metro, alerta que continúa cerrada la Línea 2 del metro en dirección hacia el Centro. Así como en la Línea 8 estación San Juan de Letrán.

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