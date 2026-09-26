Cierres y avances lentos se esperan en el Metro este sábado 26 de septiembre; toma precauciones
Para este sábado, el Metro informó que la estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 continúa cerrada, así como avances lentos en la Línea 7.
Cuentas oficiales del Metro afirman que a Línea 2 del metro continúa cerrada hacia la zona Centro. Además, usuarios en redes, han alertado que la Línea 7 del metro está experimentando lentitud entre estaciones.
Consulta el trayecto actualizado de las demás Líneas para evitar contratiempos este sábado.
¿Cómo estará el avance del Metro este sábado?
Se agiliza avances en la Línea A del metro
Después de una detención breve, el Metro reporta que la Línea A se agiliza después de haber revisado uno de sus trenes.
Buen día. Se agiliza la marcha de los trenes en la Línea A, después de realizar revisión a un tren. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar.— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 26, 2026
Se registra avances lentos en la Línea 7; reportan usuarios en redes
Usuarios están reportando avances lentos en las estaciones Rosario y Aquiles Serdán de la Línea 7.
15 minutos entre rosario y Aquiles Serdán, a nada de llegar a la estación , llegamos y a reventar de gente, ahora está parado en Aquiles, expliquen @MetroCDMX— Claudia 🇲🇽 (@YSEQS_ELBDAR) September 26, 2026
Continúan cierres en la Línea 2
La cuenta del Metro, alerta que continúa cerrada la Línea 2 del metro en dirección hacia el Centro. Así como en la Línea 8 estación San Juan de Letrán.
#AvisoMetro: La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 continúa cerrada. Para dirigirte a la zona Centro, puedes usar como alternativas: Pino Suárez y Allende (Línea 2), San Juan de Letrán (Línea 8) y Bellas Artes (Línea 2 y Línea 8). Toma previsiones.— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 26, 2026