¿Cómo va el Metro de CDMX este 16 de septiembre? Anuncian cierre en estación de la Línea 2
¡Toma nota! El Metro CDMX opera con horario especial el Día de la Independencia; revisa el estado de las líneas y el avance de trenes con nosotros.
¡Toma previsiones! Azteca Noticias te ofrece el seguimiento EN VIVO y minuto a minuto del avance de trenes en el Metro CDMX, para que conozcas el estado del servicio y puedas tomar previsiones antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) este miércoles 16 de septiembre de 2026.
Metro CDMX inicia servicio con horario festivo de 7:00 am este miércoles 16 de septiembre
Estación Zócalo/Tenochtitlan estará cerrada
El Metro informó que la estación Zócalo/Tenochtitlan, de la Línea 2, se encuentra cerrada hasta nuevo aviso.
Buena noche. La estación Zócalo/Tenochtitlan se encuentra cerrada hasta nuevo aviso.— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 17, 2026
Así va la Línea 3
Usuarios reportan humo entre las estaciones Hospital General y Centro Médico de la Línea 3. El STC asegura que retiró un tren para revisión.
Buen día. Se agiliza la marcha de los trenes en la Línea 3, después de realizar revisión a un tren. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar.— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 16, 2026
Retrasos en Línea 8
Usuarios señalan que hay trenes detenidos en la estación Lagunilla de la Línea 8.
La línea 8 está funcionando? O siguen de fiesta pinches inutiles malparidos, ya saquen los pinches trenes de la lagunilla— Ulises Cedeño (@UlisesCePa) September 16, 2026
Metro CDMX inicia servicio
El Metro CDMX abrió sus puertas en las 12 líneas de la red a las 7:00 horas, debido a que es día feriado.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 24° C Mín. 12° C pic.twitter.com/RUxScdOeCJ— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 16, 2026