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¿Cómo va el Metro de CDMX este 16 de septiembre? Anuncian cierre en estación de la Línea 2

¡Toma nota! El Metro CDMX opera con horario especial el Día de la Independencia; revisa el estado de las líneas y el avance de trenes con nosotros.

Tren del Metro CDMX en estación.
¿Cómo va el Metro CDMX hoy?|X @metrocdmx.

Escrito por: César Contreras, Iván Ramírez

¡Toma previsiones! Azteca Noticias te ofrece el seguimiento EN VIVO y minuto a minuto del avance de trenes en el Metro CDMX, para que conozcas el estado del servicio y puedas tomar previsiones antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) este miércoles 16 de septiembre de 2026.

Metro CDMX inicia servicio con horario festivo de 7:00 am este miércoles 16 de septiembre

Estación Zócalo/Tenochtitlan estará cerrada

El Metro informó que la estación Zócalo/Tenochtitlan, de la Línea 2, se encuentra cerrada hasta nuevo aviso.

Así va la Línea 3

Usuarios reportan humo entre las estaciones Hospital General y Centro Médico de la Línea 3. El STC asegura que retiró un tren para revisión.

Retrasos en Línea 8

Usuarios señalan que hay trenes detenidos en la estación Lagunilla de la Línea 8.

Metro CDMX inicia servicio

El Metro CDMX abrió sus puertas en las 12 líneas de la red a las 7:00 horas, debido a que es día feriado.

Metro con horario especial por el 16 de septiembre

Recuerda que la red del Metro CDMX opera con horario especial por ser día feriado hoy 16 de septiembre: Abrirá a las 7:00 horas y cerrará a las 0:00 horas.

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