¿Cómo va el Metro de CDMX este 16 de septiembre? Anuncian cierre en estación de la Línea 2

¡Toma previsiones! Azteca Noticias te ofrece el seguimiento EN VIVO y minuto a minuto del avance de trenes en el Metro CDMX, para que conozcas el estado del servicio y puedas tomar previsiones antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) este miércoles 16 de septiembre de 2026.