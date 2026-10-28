“Nos están bajando: Reportan desalojo en estación Atlalilco de la Línea 8 del Metro CDMX; últimas noticias EN VIVO
El Metro CDMX comienza el miércoles con el desalojo de la estación Atlalilco de la Línea 8; hasta el momento se desconoce la razón por la que tomaron esta medida.
¿Caos en pleno 'ombligo de semana'? Si te diriges rumbo a la escuela o al trabajo, es importante revisar el avance de trenes en cada una de las estaciones del Metro CDMX para evitar contratiempos; te compartimos las últimas noticias EN VIVO para este miércoles 28 de octubre 2026.
¿Cómo va el Metro CDMX? Retrasos y avance de trenes para este miércoles; últimas noticias EN VIVO
¿Qué está pasando en la estación Atlalilco de la Línea 8?
Usuarios en redes sociales aseguran ser desalojados de la estación Atlalilco de la Línea 8; piden una explicación al respecto.
Autoridades del Metro CDMX no han dado información al respecto.
@MetroCDMX Alguien sabe por qué nos desalojaron en la estación atlalilco de la línea 8?— Farid Sánchez (@FaridSnchz18) October 28, 2026
¿Cómo va el avance de trenes en el Metro CDMX este miércoles?
En las primeras horas de este 28de octubre 2026, el Metro CDMX presenta afluencia baja y salida continua en las Líneas 4, 5 y 6.
Por su parte, las Líneas 1,2,7,8,12 y A presentan afluencia moderada y circulación constante en terminales.
Las Líneas 3, 9 y B comienzan a registrar alta demanda, por lo que podría provocar mayor tiempo de espera en los andenes y el abordaje; toma precauciones.
#MetroAlMomento: Las Líneas 4, 5 y 6 registran afluencia baja y salida continua de trenes desde las terminales. En las Líneas 1, 2, 7, 9, 12, A y B, la afluencia es moderada y la circulación de trenes se mantiene constante. Las Líneas 3 y 8 presentan afluencia alta, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje. Las estaciones Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 e Hidalgo de las Líneas 2 y 3 se encuentran abiertas y brindan servicio. La información puede cambiar por eventualidades en la operación. Mantente informado a través de nuestros canales oficiales. #MovilidadCDMX— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 28, 2026
¡Comienza el día con normalidad!
El Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún contratiempo en algunas de las 12 líneas para este 28 de octubre.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 24° C Mín. 12° C https://t.co/V4nOrTVbYR— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 28, 2026