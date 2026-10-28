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“Nos están bajando: Reportan desalojo en estación Atlalilco de la Línea 8 del Metro CDMX; últimas noticias EN VIVO

El Metro CDMX comienza el miércoles con el desalojo de la estación Atlalilco de la Línea 8; hasta el momento se desconoce la razón por la que tomaron esta medida.

Metro CDMX HOY 28 de octubre 2026: Líneas con retrasos y avance de trenes; últimas noticias EN VIVO
¿Cómo va el avance de trenes en Metro CDMX?|AZTECA NOTICIAS

Escrito por: Fernanda Benítez, Eder Martínez

¿Caos en pleno 'ombligo de semana'? Si te diriges rumbo a la escuela o al trabajo, es importante revisar el avance de trenes en cada una de las estaciones del Metro CDMX para evitar contratiempos; te compartimos las últimas noticias EN VIVO para este miércoles 28 de octubre 2026.

¿Cómo va el Metro CDMX? Retrasos y avance de trenes para este miércoles; últimas noticias EN VIVO

¿Qué está pasando en la estación Atlalilco de la Línea 8?

Usuarios en redes sociales aseguran ser desalojados de la estación Atlalilco de la Línea 8; piden una explicación al respecto.

Autoridades del Metro CDMX no han dado información al respecto.

¿Cómo va el avance de trenes en el Metro CDMX este miércoles?

En las primeras horas de este 28de octubre 2026, el Metro CDMX presenta afluencia baja y salida continua en las Líneas 4, 5 y 6.

Por su parte, las Líneas 1,2,7,8,12 y A presentan afluencia moderada y circulación constante en terminales.

Las Líneas 3, 9 y B comienzan a registrar alta demanda, por lo que podría provocar mayor tiempo de espera en los andenes y el abordaje; toma precauciones.

¡Comienza el día con normalidad!

El Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún contratiempo en algunas de las 12 líneas para este 28 de octubre.

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