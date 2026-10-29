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Un día más de caos en Metro CDMX: Reportan retrasos la Línea 7; estaciones afectadas | EN VIVO

La Línea 1 del Metro CDMX presenta retrasos en el avance de trenes para las primeras horas de este jueves; piden a las autoridades agilizar el servicio.

Metro CDMX HOY 29 de octubre 2026: Líneas con retrasos y avance de trenes; últimas noticias EN VIVO
¿Cómo va el avance del Metro CDMX HOY 29 de octubre?|REDES SOCIALES

Escrito por: Fernanda Benítez, Eder Martínez

¡Que no se te haga tarde! Si te diriges rumbo a la escuela o al trabajo, es importante revisar el avance de trenes en cada una de las estaciones del Metro CDMX para evitar contratiempos; te compartimos las últimas noticias EN VIVO para este jueves 29 de octubre 2026.

¿Cómo va el Metro CDMX? Retrasos y avance de trenes para este jueves; últimas noticias EN VIVO

Retrasos y falta de trenes en la Línea 7

Usuarios reportan falta de trenes en la Línea 7 del Metro CDMX, provocando retrasos en dirección a Barranca del Muerto; piden agilizar el servicio.

Por el momento las autoridades de este medio de transporte no han dado una declaración respecto a este problema.

¿Qué pasa en la Línea B del Metro CDMX? Reportan retrasos

Usuarios reportan retrasos en la Línea B, aseguran que los trenes se quedan detenidos por mucho tiempo en varias estaciones; piden agilizar el servicio.

Retrasos en la Línea 1 del Metro: ¿Qué pasa?

Usuarios reportan retrasos en la Línea 1 del Metro CDMX, aseguran detenerse por más de 5 minutos en la estación Salto del Agua; piden agilizar el avance de trenes.

Autoridades de este medio de transporte no han dado más información al respecto.

Alta afluencia en la Línea 1; piden agilizar el servicio

Usuarios reportan alta afluencia en la Línea 1 del Metro CDMX; piden agilizar el avance de trenes en cada una de las estaciones.

¿Cómo va el avance de trenes en el Metro CDMX este jueves?

En las primeras horas de este 29 de octubre 2026, el Metro CDMX presenta afluencia baja y salida continua en las Líneas 4, 5 y 6.

Por su parte, las Líneas 1,2,7,8,12 y A presentan afluencia moderada y circulación constante en terminales.

Las Líneas 3, 9 y B comienzan a registrar alta demanda, por lo que podría provocar mayor tiempo de espera en los andenes y el abordaje; toma precauciones.

Inicia el día con normalidad

El Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún contratiempo en algunas de las 12 líneas para este 29 de octubre.

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