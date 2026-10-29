Un día más de caos en Metro CDMX: Reportan retrasos la Línea 7; estaciones afectadas | EN VIVO
La Línea 1 del Metro CDMX presenta retrasos en el avance de trenes para las primeras horas de este jueves; piden a las autoridades agilizar el servicio.
¡Que no se te haga tarde! Si te diriges rumbo a la escuela o al trabajo, es importante revisar el avance de trenes en cada una de las estaciones del Metro CDMX para evitar contratiempos; te compartimos las últimas noticias EN VIVO para este jueves 29 de octubre 2026.
¿Cómo va el Metro CDMX? Retrasos y avance de trenes para este jueves; últimas noticias EN VIVO
Retrasos y falta de trenes en la Línea 7
Usuarios reportan falta de trenes en la Línea 7 del Metro CDMX, provocando retrasos en dirección a Barranca del Muerto; piden agilizar el servicio.
Por el momento las autoridades de este medio de transporte no han dado una declaración respecto a este problema.
@MetroCDMX No importa cuánto lo veas la puta línea 7 nunca trabaja bien siempre sin avance sin llegar y la gente diario con el mismo trauma hdp https://t.co/bpy0mzniQB— ❤️ 梅布尔 (@belindaloves) October 29, 2026
¿Qué pasa en la Línea B del Metro CDMX? Reportan retrasos
Usuarios reportan retrasos en la Línea B, aseguran que los trenes se quedan detenidos por mucho tiempo en varias estaciones; piden agilizar el servicio.
@MetroCDMX Que pasa en la línea b dirección Buenavista? Se queda parado mucho tiempo y no está lloviendo @MetroCDMX @telediario— AleBernabe89 (@AleBernabe89) October 29, 2026
Retrasos en la Línea 1 del Metro: ¿Qué pasa?
Usuarios reportan retrasos en la Línea 1 del Metro CDMX, aseguran detenerse por más de 5 minutos en la estación Salto del Agua; piden agilizar el avance de trenes.
Autoridades de este medio de transporte no han dado más información al respecto.
@MetroCDMX Línea 1 no tiene buen avance, más de 5 minutos detenidos en salto del agua y no avanzan— Gabs (@Galien_azul) October 29, 2026
Alta afluencia en la Línea 1; piden agilizar el servicio
Usuarios reportan alta afluencia en la Línea 1 del Metro CDMX; piden agilizar el avance de trenes en cada una de las estaciones.
@MetroCDMX Para tí esto es afluencia moderada en la línea 1 🤣🤣🤣🤣🤣 a quien quieren hacer pendejo con sus fotos fuera de contexto real https://t.co/RtTIiH5509— Rey Muerto (T D S). (@Rey_Muerto666) October 29, 2026
¿Cómo va el avance de trenes en el Metro CDMX este jueves?
En las primeras horas de este 29 de octubre 2026, el Metro CDMX presenta afluencia baja y salida continua en las Líneas 4, 5 y 6.
Por su parte, las Líneas 1,2,7,8,12 y A presentan afluencia moderada y circulación constante en terminales.
Las Líneas 3, 9 y B comienzan a registrar alta demanda, por lo que podría provocar mayor tiempo de espera en los andenes y el abordaje; toma precauciones.
#MetroAlMomento: Las Líneas 4, 5 y 6 registran afluencia baja y salida continua de trenes, mientras que las Líneas 1, 2, 7, 8, 12 y A presentan afluencia moderada y circulación constante desde las terminales. En las Líneas 3, 9 y B comienza a incrementarse la demanda, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje. La estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 se encuentra abierta y ofrece servicio. La información puede cambiar por eventualidades en la operación. Mantente informado a través de nuestros canales oficiales. #MovilidadCDMX— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 29, 2026
Inicia el día con normalidad
El Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún contratiempo en algunas de las 12 líneas para este 29 de octubre.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 23° C Mín. 13° C https://t.co/S6BkOl1fWa— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 29, 2026