¡Caos en el Metro CDMX HOY 4 de enero 2026! Retrasos en la Línea B; avance de trenes

Te compartimos el avance de trenes de todas las Líneas del Metro CDMX para el primer domingo del año 2026; estas son las estaciones con retrasos.

Metro CDMX HOY 4 de enero 2026: Retrasos y avance de trenes para este domingo
¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY 4 de enero 2026?|FIA
Notas,
Seguridad

Escrito por:  Fernanda Benítez

¡Toma precauciones! Fuerza Informativa Azteca te comparte el avance de trenes en todas las líneas del Metro CDMX hoy 4 de enero 2026, junto con las noticias más relevantes de este medio de transporte.

¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY 4 de enero 2026? Retrasos y avance de trenes

Problema en la Línea 12 del Metro CDMX, ¿qué está pasando?

Usuarios aseguran que los vagones de la Línea 12, en dirección a Mixcoac, van haciendo paradas largas en todas las estaciones; piden agilizar el servicio.

¿Está abierta la estación del Zócalo?

El Metro CDMX reveló que la estación Zócalo/Tenochtitlán se encuentra abierta y ofreciendo servicio de manera normal.

Siguen los retrasos en la Línea B

Usuarios reportan retrasos en la Línea B, aseguran que los trenes hacen base en las estaciones.

Avance lento en la Línea 8

A través de redes sociales, usuarios reportan retrasos y avance lento en la Línea 8, en dirección a Constitución de 1917; autoridades no han dado una explicaciones al respecto.

Retrasos en la Línea 8, ¿qué pasó?

Usuarios reportan retrasos en la Línea 8. Hasta el momento, las autoridades no han dado declaraciones al respecto.

Piden apagar los ventiladores de la Línea B

Algunos usuarios pidieron apagar los ventiladores de la Línea B, en dirección a Buenavista, aseguran que hace mucho frío dentro de los vagones.

¡Inicia el día con normalidad!

El Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún retraso en alguna de las 12 Líneas.

