¡Caos en el Metro CDMX HOY 4 de enero 2026! Retrasos en la Línea B; avance de trenes
Te compartimos el avance de trenes de todas las Líneas del Metro CDMX para el primer domingo del año 2026; estas son las estaciones con retrasos.
¡Toma precauciones! Fuerza Informativa Azteca te comparte el avance de trenes en todas las líneas del Metro CDMX hoy 4 de enero 2026, junto con las noticias más relevantes de este medio de transporte.
¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY 4 de enero 2026? Retrasos y avance de trenes
Problema en la Línea 12 del Metro CDMX, ¿qué está pasando?
Usuarios aseguran que los vagones de la Línea 12, en dirección a Mixcoac, van haciendo paradas largas en todas las estaciones; piden agilizar el servicio.
@MetroCDMX que onda con los metros de la línea 12 dirección Mixcoac van haciendo paradas largas en todas las estaciones...— José Granillo (@JosGranillo1) January 4, 2026
¿Está abierta la estación del Zócalo?
El Metro CDMX reveló que la estación Zócalo/Tenochtitlán se encuentra abierta y ofreciendo servicio de manera normal.
Buen día, la estación Zócalo/Tenochtitlan se encuentra abierta y ofrece servicio.— MetroCDMX (@MetroCDMX) January 4, 2026
Siguen los retrasos en la Línea B
Usuarios reportan retrasos en la Línea B, aseguran que los trenes hacen base en las estaciones.
Que pedo con la linea b ni por que es domingo dejan de hacer sus mamadas de hacer base— MARCO (@MARCO1951919927) January 4, 2026
Avance lento en la Línea 8
A través de redes sociales, usuarios reportan retrasos y avance lento en la Línea 8, en dirección a Constitución de 1917; autoridades no han dado una explicaciones al respecto.
La línea completa está lenta y haciendo base en cualquier estación, en ambas direcciones 😡— Jose Luis Mendez (@jlmendezc) January 4, 2026
Retrasos en la Línea 8, ¿qué pasó?
Usuarios reportan retrasos en la Línea 8. Hasta el momento, las autoridades no han dado declaraciones al respecto.
Muevan la línea 8— Angel López (@AngelLpez19290) January 4, 2026
Piden apagar los ventiladores de la Línea B
Algunos usuarios pidieron apagar los ventiladores de la Línea B, en dirección a Buenavista, aseguran que hace mucho frío dentro de los vagones.
Buen día, se comparte información con el área operativa para verificar situación.— MetroCDMX (@MetroCDMX) January 4, 2026
¡Inicia el día con normalidad!
El Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún retraso en alguna de las 12 Líneas.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 23° C Mín. 8° C pic.twitter.com/2zC5DnyIko— MetroCDMX (@MetroCDMX) January 4, 2026