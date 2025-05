VIDEO: Un operador del Metro de la CDMX da recomendaciones ante pinchazos

Pinchazos, un término que, en las últimas semanas, ha cobrado gran relevancia generando preocupación entre los usuarios del Metro de la Ciudad de México (CDMX). Ante las denuncias por este fenómeno, un operador del transporte se viralizó a través de un video en redes sociales en el que se le ve dando recomendaciones sobre cómo reaccionar ante un posible pinchazo.

En conferencia de prensa, el Gobierno capitalino informó que, hasta el momento, se han registrado 41 denuncias relacionadas con estos casos en el transporte público.

Operador da recomendaciones ante posibles pinchazos

En medio de la creciente preocupación por los llamados pinchazos en el Metro de la Ciudad de México, un operador decidió tomar la iniciativa y alertar directamente a los pasajeros.

Su mensaje, captado en video y viralizado en redes sociales, incluye recomendaciones sobre cómo actuar ante una posible agresión.

Con más de 41 denuncias relacionadas con este fenómeno, el operador no dudó en pedir a los usuarios que, en caso de emergencia, activen la palanca de seguridad y permanezcan dentro del vagón hasta recibir ayuda del conductor o un oficial de policía.

“De inmediato no duden en jalar la palanca de emergencia, si de casualidad si tiene un pinchazo inmediatamente en la palanca de emergencia y no descienden del vagón para nada hasta que no venga el conductor o en comisión del policía, sin que nadie intente también acercarse”, explicó operador del Metro capitalino.

¿En qué estaciones del metro se registran más pinchazos?

Gracias a los reportes realizados por las autoridades, ha sido posible identificar y dar seguimiento a los puntos donde presuntamente han operado personas que atacan con pinchazos a usuarios del transporte público, las cuales son:

Bellas Artes -Línea 2-

Pino Suárez -Línea 1-

Allende

Viveros

Polanco

Indios Verdes



Las autoridades dicen que seguirán investigando los misteriosos ataques, ya que en solo 4 personas han encontrado presencia de algún estupefaciente y ya indagan si corresponde con algún pinchazo, pero aseguraron que no representa ningún daño permanente.