Metro CDMX: ¿Qué pasa hoy sábado 31 de mayo de 2025? | Esperas de 10 minutos en Línea 12

¿Qué pasa en Línea 12? “A ver a qué maldita hora se les ocurre ponerse a trabajar, línea 12 estación Tezonco dirección Mixcoac, llevamos más de 10 minutos y no ha pasado ningún tren, en ninguna dirección, luego no estén jodiendo que no permitimos el “libre cierre de puertas”, reportan los usuarios del Metro CDMX, durante la mañana de este sábado.

A ver a qué maldita hora se les ocurre ponerse a trabajar, línea 12 estación Tezonco dirección Mixcoac, llevamos más de 10 minutos y no ha pasado ningún tren, en ninguna dirección, luego no estén jodiendo que no permitimos el “libre cierre de puertas” — Dana Venegas (@danavenegas31) May 31, 2025