¿Qué ruta del Metrobús CDMX será operada solo por mujeres? Esto debes saber

Durante años, conducir el transporte público ha sido una actividad en la que predominan los hombres. Ahora, 48 mujeres estarán al frente de una ruta del Metrobús de la Ciudad de México que conecta con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Se trata de la Ruta Quetzalcóatl, la primera del sistema en ser operada exclusivamente por mujeres.

La medida busca abrir espacios para las conductoras en un sector históricamente masculinizado. También marca un cambio en la composición de la plantilla femenina del organismo, que pasó de 33 mujeres en febrero a 80 en octubre de 2026.

¿Qué ruta del Metrobús será operada solo por mujeres?

La Ruta Quetzalcóatl tiene como destino las terminales 1 y 2 del AICM y fue ampliada el 30 de enero de 2026 hasta la estación Amajac, ubicada sobre Paseo de la Reforma.

Para ofrecer el servicio, dispone de 19 unidades eléctricas de 8.5 metros de longitud, identificadas con una imagen de la serpiente emplumada que da nombre al recorrido.

La integración de las 48 operadoras requirió un proceso de evaluación y coordinación con la empresa concesionaria. De acuerdo con el Metrobús, esta acción busca impulsar la participación de las mujeres en puestos operativos y ampliar sus oportunidades laborales en el transporte público.

¿Cuántas mujeres trabajan como conductoras del Metrobús?

El cambio en la Ruta Quetzalcóatl ocurre mientras crece el número de mujeres en la plantilla del sistema. En febrero de 2026 eran 33 y para octubre la cifra llegó a 80.

Con este incremento, la participación femenina pasó del 1.6 al 3.7 por ciento del total de operadores. Aunque el porcentaje todavía es reducido, la incorporación de mujeres a una ruta completa representa un paso para ampliar su presencia en la operación cotidiana del transporte capitalino.

🗞️METROBÚS ANUNCIA SU PRIMERA RUTA CONDUCIDA SOLO POR MUJERES https://t.co/UAR5NL2LX3 https://t.co/VgRYxzobz0 — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) October 13, 2026

Conductoras también avanzan en certificación profesional

El Metrobús también informó que 57 mujeres cuentan con una certificación del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER).

La acreditación requiere una evaluación teórica y práctica para validar las competencias de quienes conducen autobuses de tránsito rápido en los corredores del sistema.

Este proceso forma parte de las acciones de profesionalización de las y los operadores y está vinculado con los objetivos de seguridad vial y mejora continua del servicio.