Se quedó dormido y perdió el tren: Mexicano se salva del fatal accidente en España

Un mexicano se quedó dormido y no pudo viajar en uno de los trenes que chocó en Toledo, donde perdieron la vida 69 personas y decenas están heridas.

Mexicano pierde el tren y se salva del fatal accidente en Toledo

En un viaje de vacaciones a España, el mexicano Rodrigo Hernández perdió el tren en el que viajaban sus familiares y que chocó en Toledo.

De acuerdo a lo reportado por medios españoles, el joven no llegó a abordar porque se quedó dormido después de festejar su cumpleaños la noche anterior, una situación que evitó que estuviera en uno de los vagones más afectados por el choque.

Siete mexicanos resultaron lesionados en el trenazo ocurrido en Toledo, España, confirmó la Secretaría de Relaciones Exteriores. Por fortuna, todos fueron dados de alta. Sin embargo, un mexicano continúa desaparecido. Personal del Consulado mantiene contacto con su familia para brindarle acompañamiento y apoyo. Los #Hechos con Javier Alatorre — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 30, 2026

Rodrigo Hernández llegó a la ciudad de Madrid el 27 de octubre con la intención de pasar unos días de descanso y tenía organizado un recorrido hacia Sevilla.

¿Por qué perdió el tren?

La noche previa al viaje, el mexicano salió a celebrar su cumpleaños con algunos amigos, por lo que se desveló y no se despertó a tiempo para abordar el tren.

Medios españoles señalan que Rodrigo Hernández tenía reservaciones para el vagón con mayores afectaciones por el accidente en Toledo.

Mexicano sigue desaparecido en España

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que Fernando de Jesús Calvillo Silva viajaba en uno de los trenes que chocó en Toledo y aún no ha sido localizado, por lo que su familia ya viajó a España.

"Sobre el lamentable accidente ocurrido el pasado 28 de octubre en Urda, Toledo, la SRE informa que la Embajada de México en España se ha mantenido en comunicación con familiares del connacional que lamentablemente continúa desaparecido. El día de hoy, arribaron a Madrid y fueron recibidos por el titular de la Sección Consular de la Embajada", indicaron en un comunicado compartido en redes sociales.

Sobre el lamentable accidente ocurrido el pasado 28 de octubre en Urda, Toledo, la @SRE_mx informa que la Embajada de México en España se ha mantenido en comunicación con familiares del connacional que lamentablemente continúa desaparecido. El día de hoy, arribaron a Madrid y fueron recibidos por el titular de la Sección Consular de la Embajada. Les ha acompañado y seguirá apoyando en las gestiones correspondientes. Asimismo, la Embajada mantiene coordinación y comunicación permanentes con las autoridades locales involucradas para dar apoyo en lo que se requiera. La Cancillería reitera su compromiso con la protección de personas mexicanas en el exterior — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 30, 2026

"Les ha acompañado y seguirá apoyando en las gestiones correspondientes. Asimismo, la Embajada mantiene coordinación y comunicación permanentes con las autoridades locales involucradas para dar apoyo en lo que se requiera. La Cancillería reitera su compromiso con la protección de personas mexicanas en el exterior", agregó la Secretaría de Relaciones Exteriores.

