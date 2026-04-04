¿Mexicanos en línea de fuego? Pentágono revela soldados heridos en operación de EU contra Irán

¿Hay mexicanos? El conflicto en Medio Oriente vuelve a tener eco en América Latina, esto luego de que el Pentágono confirmara que al menos cuatro soldados estadounidenses heridos durante operaciones militares contra Irán son de origen mexicano.

La revelación se dio como parte de un informe oficial acerca de la llamada "Operación Furia Épica" , iniciada hace cinco semanas y que, hasta el momento, ha dejado 13 militares estadounidenses muertos, según datos del propio gobierno de Estados Unidos.

#Importante | Al menos cuatro soldados de Estados Unidos que resultaron heridos en el conflicto contra Irán han sido identificados como mexicanos, de acuerdo con información del Pentágono. pic.twitter.com/MYuzfD82s3 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 4, 2026

Estos cuatro soldados de origen mexicano pertenecen al Ejército de Estados Unidos, que hasta el reporte del 3 de abrilde 2026, contabiliza 247 unifmados heridos de un total de 365. Mientras que otros 63 de los soldados heridos son de la Armada, 19 pertenecen a laInfantería de Marina y 36 son de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Cabe decir que las cifras fueron detalladas por Defense Casualty Analysis System, el repositorio oficial del Departamento de Defensa de los Estados Unidos (Pentágono).

Respecto de los soldados muertos, se sabe que siete efectivos integraban el Ejército, mientras que los otros seis pertenecían a la Fuerza Aérea; sin embargo cabe decir que estos números excluyen las bajas del reciente derribo de un caza "F-15" por parte de las Fuerzas de Irán, en donde uno de los tripulantes fue rescatado vivo, mientras que sigue la búsqueda de un segundo militar desaparecido.

Trump lanza ultimátum e Irán autoriza tránsito controlado en Estrecho de Ormuz

Este Sábado de Gloria 2026 se cumplen cinco semanas desde el inicio del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que comenzó el pasado 28 de febrero. En este contexto, hace unas horas, el Presidente Trump lanzó una advertencia directa a Irán: el plazo de 48 horas para alcanzar un acuerdo por el Estrecho de Ormuz, estaría por vencer y, de no lograrse, se contemplan ataques contra instalaciones energéticas del país.