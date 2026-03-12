VIDEO: Casa Blanca presume operación “Furia Épica” contra Irán al estilo del videojuego Wii Sports

La Casa Blanca difundió un video que mezcla escenas del videojuego 'Wii Sports' de Nintendo con imágenes oficiales de ataques contra Irán, una publicación que rápidamente generó polémica en redes sociales.

El material fue compartido en la cuenta oficial de la Casa Blanca en 'X' y muestra secuencias del clásico Wii Sports combinadas con imágenes reales de la guerra contra Irán.

La publicación aparece en medio de la creciente tensión entre Estados Unidos, Israel e Irán, un conflicto militar que ya impacta los mercados energéticos y la política internacional.

El video de la Casa Blanca que mezcla Wii Sports con ataques contra Irán

El video inicia con una pantalla que imita el menú del videojuego Wii Sports; sobre la imagen aparece el título "Operation Epic Fury", una referencia a la operación militar contra Irán.

A lo largo del clip se observan avatares del juego realizando actividades deportivas típicas de Wii Sports. Cuando los personajes golpean una pelota de tenis, lanzan una flecha o encestan en baloncesto, el video cambia abruptamente.

En ese momento aparecen imágenes reales de explosiones y ataques dirigidos a objetivos en Irán.

Cada impacto del videojuego Wii Sports coincide con un ataque militar real, lo que convierte las secuencias del juego en una especie de simulación visual de la ofensiva.

La Casa Blanca vuelve a usar videojuegos para hablar de la guerra con Irán

No es la primera vez que la Casa Blanca utiliza referencias a videojuegos para hablar de la guerra contra Irán. En días recientes, las redes oficiales del gobierno estadounidense publicaron contenidos que también generaron debate.

Uno de ellos utilizó el estilo gráfico del videojuego popular 'Pokemon Go' para insertar un mensaje político relacionado con el eslogan de campaña de Donald Trump.

Otro contenido empleó una escena famosa de Grand Theft Auto: San Andreas para introducir imágenes de la guerra contra Irán.

También circuló un video con referencias a Call of Duty, aunque esa publicación fue eliminada poco después.