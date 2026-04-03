Uno de los pilotos sobrevivientes a derribo de avión de E.U. en Irán es rescatado, se ofrece recompensa para la captura de su compañero

Fuerzas de defensa antiaérea de Irán derribaron este viernes 3 de abril un avión de combate F-15E Strike Eagle de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que sobrevolaba territorio iraní, provocando una operación de búsqueda y rescate masiva por parte del Pentágono en una carrera contra el tiempo para localizar a los dos tripulantes antes que las milicias locales.

El incidente, confirmado por tres fuentes de defensa en Washington y medios estatales en Teherán, ocurre a poco más de un mes del inicio de la guerra abierta que inició el pasado 28 de febrero y marca el punto de mayor tensión diplomática y militar hasta la fecha, con el presidente Donald Trump amenazando con destruir la infraestructura civil y eléctrica del país persa si no se reabre el Estrecho de Ormuz de manera inmediata.

El derribo y la búsqueda de la tripulación

El incidente fue reportado inicialmente por la agencia estatal iraní Tasnim, señalando que el avión cayó en una zona aún no especificada del territorio nacional. Horas después, fuentes del Pentágono confirmaron la pérdida de la aeronave, un F-15E Strike Eagle perteneciente al escuadrón 494 de la Fuerza Aérea.

Esta aeronave requiere de dos tripulantes: el piloto y un oficial de sistemas de armas. Aunque se ha confirmado que hubo una eyección, se reportó que uno de ellos fue rescatado, en el otro caso, su paradero es incierto. El Pentágono desplegó unidades de Búsqueda y Rescate de Combate (CSAR), incluyendo helicópteros HH-60 Pave Hawk y aviones de apoyo C-130 Hércules.

Irán ofrece recompensa para capturar a los "pilotos enemigos"

La televisión estatal iraní ha convertido el incidente en una herramienta de propaganda. La agencia Fars News informó que el gobierno de Teherán ofrece una recompensa económica a cualquier ciudadano que capturara a los "pilotos enemigos". Uno de los pilotos ya fue rescatado pero su compañero permanece sin ser localizado.

Este llamado a la población civil ha elevado las alarmas en la comunidad internacional, ya que el uso de civiles para capturar combatientes y la exposición de prisioneros de guerra en medios podría constituir una violación a los Protocolos de la Convención de Ginebra.

Persisten ataques a la infraestructura energética regional

Mientras se desarrolla el rescate, la guerra de desgaste energético se ha intensificado en todo el Golfo Pérsico. Durante las últimas 24 horas, se reportaron ataques en los siguientes puntos clave:

