Esta es la razón por la que Donald Trump insiste en blindar el estrecho de Ormuz tras presión de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump envió un nuevo mensaje al mundo sobre el Estrecho de Ormuz. Esta vez llamando a que países aliados y socios comerciales ayuden a mantener abierta una ruta por la que pasa cerca de una quinta parte del petróleo y gas natural licuado transportado vía marítima en el mundo.

El nuevo llamado llega después de que Irán endureciera su control sobre el paso a través de Ormuz, amenazara con mantenerlo cerrado en medio del conflicto y comenzara a explorar vías de tránsito restringido para ciertos cargamentos.

En otras palabras, Trump insiste porque el conflicto ya no es solo militar. También es energético, comercial y diplomático: si Irán decide quién pasa y bajo qué condiciones, el estrecho deja de ser una vía libre de navegación y se convierte en una palanca de presión regional.

Esta es la razón por la que Trump hizo una segunda llamada sobre el estrecho de Ormuz

Este 14 de marzo, Donald Trump pidió de nuevo que otros países envíen buques para mantener 'abierto y seguro' el Estrecho de Ormuz. Mencionó a naciones como China, Francia, Japón, Corea del Sur y Reino Unido, al insistir en que los países que dependen del petróleo que cruza esa zona deben involucrarse más directamente.

La razón de fondo es que el mandatario estadounidense busca una respuesta internacional precisamente porque la crisis ya amenaza el suministro energético global y los precios del crudo.

Además, el conflicto ya no se concentra únicamente en ataques a instalaciones militares iraníes, sino en la seguridad de los barcos, los seguros marítimos y la circulación del petróleo por el Golfo.

Las condiciones de Irán para que otros países hagan uso del Estrecho de Ormuz

Hace unos días, Irán decidió tomar un control más directo del tránsito. El 12 de marzo anunció que los barcos deben coordinar su paso con la marina iraní para cruzar el estrecho, un movimiento que elevó la presión sobre navieras y gobiernos.

A eso se sumó que China abrió conversaciones con Irán para permitir el paso seguro de cargamentos de crudo y de gas natural licuado de Qatar por Ormuz, mientras el corredor seguía prácticamente paralizado para buena parte del tráfico global.

También surgieron reportes sobre la posibilidad de que Teherán permita un tránsito limitado si la carga está pagada en yuanes. No todos los detalles de ese esquema han sido confirmados públicamente, pero sugiere que Irán no solo busca cerrar o abrir el paso, sino usarlo como herramienta de negociación económica y geopolítica.

El cobro de los yuanes cambia el tablero

Si Irán comienza a darle paso a operaciones ligadas a la moneda china implicaría un intento de reescribir las reglas del tránsito en el Estrecho de Ormuz con criterios políticos y financieros, beneficiando a ciertos socios y castigando a otros.

Para Washington, dejar que Irán imponga esas condiciones significaría aceptar que una ruta estratégica quede sujeta a filtros definidos por un país en guerra y, además, con un componente monetario que golpea la influencia tradicional del dólar en el comercio energético.

En ese contexto, el segundo llamado de Donald Trump busca algo más que escoltar barcos: intenta evitar que Ormuz se convierta en un cuello de botella controlado política y económicamente por Irán.

¿Qué tan grave es una crisis en el Estrecho de Ormuz?

El Estrecho de Ormuz es uno de los puntos más sensibles del mapa energético mundial. Por ahí circula aproximadamente el 20% del petróleo y del gas natural licuado que se transporta por mar, así que cualquier cierre, bloqueo parcial o control selectivo sacude de inmediato el mercado internacional.

Los costos de transporte en Medio Oriente se dispararon a niveles récord después de que Irán intensificó sus amenazas y ataques en la zona. Algunos gobiernos incluso pidieron a sus navieras evitar operar ahí por el riesgo de una escalada mayor.

Aunque algunas embarcaciones han logrado cruzar con autorización iraní, como ocurrió con un barco de propiedad turca, el panorama sigue marcado por la incertidumbre.