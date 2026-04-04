En medio de una de las tensiones geopolíticas más relevantes en lo que va de este 2026, Irán autorizó el tránsito de buques con ayuda humanitaria y productos esenciales a través del estratégico Estrecho de Ormuz, una decisión que podría aliviar parcialmente la presión internacional.

De acuerdo con información difundida por la agencia iraní Tasnim y retomada por medios internacionales, el gobierno iraní permitirá el paso de embarcaciones con destino a sus puertos, siempre que cumplan con protocolos específicos de coordinación y seguridad. El anuncio llega poco después del ultimátum de Trump hacia la "nación persa".

“El objetivo es permitir el tránsito de buques que se dirigen a los puertos iraníes o que se encuentran en operación dentro de sus aguas”, señaló el Ministerio de Agricultura de Irán.

Trump lanza ultimátum a Irán: le da 48 horas para evitar crisis por el Estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un ultimátum para Irán, otorgando un plazo de 48 horas para alcanzar un acuerdo relacionado con el Estrecho de Ormuz El anuncio enciendió las alarmas a nivel internacional debido a la importancia de esta ruta marítima por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial, según estimaciones de organismos energéticos internacionales.

#ÚltimaHora |🚨 Escala la tensión en Medio Oriente



Donald Trump advirtió a Irán que tiene 48 horas para reabrir el estrecho de Ormuz o “enfrentarse al infierno”. pic.twitter.com/aEmKMbwE0L — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 4, 2026

En una publicación efectuada hoy mediante Truth Social, la red social de Donald Trump, el mandatario escribió: "¿Recuerdan cuando le di a Irán diez días para que LLEGARA A UN ACUERDO o ABRIERA EL ESTRECHO DE ORMUZ? El tiempo se acaba: 48 horas antes de que el infierno se apodere de ellos. ¡Gloria a Dios! Presidente DONALD J. TRUMP"

Irán rechaza el ultimátum "desesperado y nervioso" de Trump

En respuesta al ultimátum de Trump, el mando militar central de Irán rechazó la amenaza de Trump de destruir la infraestructura vital del país si no acepta un acuerdo de paz en 48 horas. Desde el Cuartel General Central Khatam al-Anbiya, el general Ali Abdollahi Aliabadi, afirmó que la amenaza del presidente estadounidense era una "acción desesperada, nerviosa, desequilibrada y estúpida". Aliabadi advirtió que "el simple significado de este mensaje es que las puertas del infierno se abrirán para ustedes".

Iran’s central military command has rejected Trump’s threat to destroy the country’s vital infrastructure if it does not accept a peace deal within 48 hours.



US president’s threat is “a helpless, nervous, unbalanced and stupid action” said General Ali Abdollahi Aliabadi. pic.twitter.com/ttkrlxJhz5 — EarthXPress (@EarthXPress) April 4, 2026

¿Por qué es clave el Estrecho de Ormuz?

El Estrecho de Ormuz es uno de los puntos más sensibles del comercio global de energía. Ubicado entre Irán y Omán, conecta el Golfo Pérsico con el resto del mundo y es vital para el transporte de crudo desde países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos e Irak; cualquier interrupción en esta zona llega a provocar:

Un aumento inmediato en el precio del petróleo

Impacto en mercados financieros globales

Riesgos en el suministro energético.

¿Por qué el conflicto entre Medio Oriente y Estados Unidos pone en vilo el tránsito del 20% del petróleo?

¿Qué exige Trump a Irán?

El magnate republicano busca llegar a un acuerdo respecto del Estrecho de Ormuz y su ultimátum estaría relacionado con la seguridad marítima, ademáa del tránsito de embarcaciones en la región.

La administración Trump busca garantizar la libre navegación, ante preocupaciones acerca de posibles bloqueos o acciones militares en la zona. Analistas internacionales señalan que este tipo de presiones suelen formar parte de estrategias de negociación en contextos de alta tensión geopolítica por parte del mandatario estadounidense.

¿Qué podría pasar si no hay acuerdo entre Irán y Estados Unidos?

Expertos advierten que, de no alcanzarse un entendimiento por el Estrecho de Ormuz en el plazo establecido, podrían generarse escenarios de alto riesgo, como una nueva escalada militar en la región, además de sanciones económicas adicionales y por su puesto que seguiría el incremento en los precios del combustible a nivel mundial.

Organismos como la Organización de Países Exportadores de Petróleo han advertido que cualquier conflicto en esta zona tiene efectos inmediatos en el mercado energético. Un conflicto en el Estrecho de Ormuz no solo afectaría a Medio Oriente. Países importadores de energía, podrían enfrentar aumentos en gasolina, diésel y costos de transporte.

