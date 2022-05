México no podrá avanzar si continúan los feminicidios: Zaldívar

Mientras se sigan cometiendo feminicidios, crímenes de odio contra las mujeres todos los días, México no podrá avanzar hacia un verdadero Estado de Derecho, advirtipo el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar.

Al participar en la firma del convenio celebrado con el Centro de Documentación, Investigación y Prospectiva para la Seguridad, Justicia y Paz de la ANUIES, Zaldívar hizo un llamado a celebrar una gran alianza pues no podemos seguir viviendo en un país en el que las mujeres pueden desaparecer y no pasa nada.

Feminicidios afectan a las más pobres y vulnerables: Zaldívar

“Tomémonos en serio los derechos de todas las mujeres de México; estos fenómenos afectan a las más pobres, las más vulnerables, a estas niñas que salen de noche con miedo de sus casas sin saber si van a regresar con vida y sin haber sido violadas”.

Zaldívar hizo un llamado para el combate a este delito:

Por ellas hagamos un esfuerzo sobrehumano, hagamos una alianza, hagamos un frente en contra de los feminicidas

En su mensaje, el también presidente del Consejo de la Judicatura Federal expuso que mientras este fenómeno de los feminicidios siga ahí, mientras se sigan cometiendo crímenes de odio contra las mujeres todos los días, este país no tendrá seguridad, no tendrá justicia y no tendrá paz.

“Faltan buenas investigaciones contra feminicidas”

“No pasa nada, porque no hay consecuencias, porque los feminicidios no se investigan, porque cuando se investigan se investigan mal y cómo se investigan mal por regla general las carpetas en las fiscalías no se arman adecuadamente”, detalló.

En el evento, en el que también participó la fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, Zaldívar lamentó que estamos en un país donde matan en

promedio a 10 mujeres al día; donde las mujeres y niñas desaparecen y las matan con total impunidad mientras la sociedad y las autoridades voltean a otro lado, lo cual es una realidad que no podemos seguir permitiendo.