México pretende participar en la fabricación de semiconductores: Tatiana Clouthier

Ciudad de México.- La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, anunció que este martes iniciará una gira por Washington, DC. para reunirse con empresarios y además participar en el diálogo económico de alto nivel con autoridades norteamericanas.

Expuso que la propuesta de #México es participar en la fabricación de una parte de los #chips y vincularla con la cadena de #producción de #EstadosUnidos, además de participar en la programación de los mismos.



(Vía: @betodominguezf)https://t.co/mzr4U22FF2 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 6, 2021

Asimismo, señaló que uno de los temas a tratar será la escasez de semiconductores que afecta al sector automotriz y dijo que la propuesta de México es participar en la fabricación de una parte de los chips.

“...Hacer una pieza importante y vincularla con la cadena de producción en Estados Unidos (...) con un ingrediente que es lo que hemos dicho, a ver, si nosotros le vamos a meter, ¿cuál va a ser el compromiso?, que en el producto final me vas a dar tanto porcentaje para que no quede con que yo lo hice y resulta que al final nada más cooperamos y resulta que no estamos viendo que haya una reciprocidad en este sentido, esto es algo importante…” preciso Clouthier.

Diálogo de Alto Nivel entre México y Estados Unidos

El objetivo del Diálogo de Alto Nivel que sostendrá la Secretaría de Economía esta semana con sus contrapartes en los Estados Unidos está orientado en fortalecer áreas que dinamicen la relación económica y a atender temas prioritarios como las cadenas de suministro, la capacitación del talento y el apoyo al desarrollo del sur sureste de nuestro país, así lo dijo la Subsecretaria de Comercio Luz María de la Mora.

Por su parte, Carlos Salazar presidente del Consejo Coordinador Empresarial hizo un llamado para que nuestro país invierta en infraestructura sobre todo en la frontera con los Estados Unidos con el fin de facilitar el comercio y además piden que se reabran los pasos fronterizos que se mantienen cerrados por el COVID-19.