México recibe a la mayor delegación empresarial canadiense en 30 años

La relación bilateral entre México y Canadá dio este lunes una señal clara de fortalecimiento económico y cooperación estratégica. El canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo un encuentro con las 380 empresarias y empresarios que integran la delegación canadiense que visita el país, considerada la más numerosa de los últimos 30 años.

La misión empresarial es encabezada por el ministro de Comercio de Canadá, Dominic LeBlanc, quien estuvo acompañado por el embajador canadiense en México, Cameron MacKay. El evento fue convocado por la Embajada de Canadá en México y reunió a representantes clave de ambos países.

“México es un socio confiable”, destaca la Cancillería

Durante su intervención, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores subrayó el papel de México como un aliado estratégico para Canadá. “México es un socio confiable. Somos amigos, vecinos y tenemos muchas oportunidades”, expresó De la Fuente, al destacar que la colaboración bilateral continuará fortaleciéndose en beneficio de ambos pueblos.

El encuentro se desarrolló en un contexto de cooperación económica activa, donde autoridades y empresarios coincidieron en la importancia de mantener un diálogo permanente y de largo plazo, basado en la confianza y el trabajo conjunto.

📸 Este lunes, el canciller Juan Ramón de la Fuente se reunió con las 380 empresarias y empresarios que conforman la delegación canadiense que visita nuestro país y que es encabezada por el ministro de Comercio de Canadá, Dominic LeBlanc (@DLeBlancNB), y quien estuvo acompañado… pic.twitter.com/OK8M2IYGtP — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) February 17, 2026

Participación empresarial y sectores estratégicos de México

Al evento también acudió un amplio grupo de empresarias y empresarios mexicanos, entre ellos el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Medina Mora. La delegación canadiense está integrada por 246 organizaciones que representan sectores clave como la agroindustria, las tecnologías de la información y comunicación, las tecnologías limpias y el sector creativo, entre otros.

La diversidad de áreas representadas refleja el interés de ambos países por ampliar la cooperación más allá de los esquemas tradicionales, impulsando nuevas oportunidades de inversión, innovación y desarrollo económico compartido.

Presencia de altos funcionarios de México y Canadá

El encuentro contó con la participación de figuras relevantes de los dos gobiernos. Por parte de Canadá asistieron el ministro de Agricultura y Agroalimentación, Heath MacDonald, y el ministro de Identidad y Cultura Canadiense, Marc Miller.

Del lado mexicano estuvieron presentes el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué; el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños; el subsecretario para América del Norte de la SRE, Roberto Velasco, así como el embajador de México en Canadá, Carlos Joaquín.