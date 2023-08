Ya no son olas de violencia en México, sino un mar picado

Las últimas semanas México se ha conmocionado con casos tan tétricos que sólo son dignos de una película de terror.

Los feminicidios de Milagros Montserrat y Alma Lourdes, la desaparición de los cinco jóvenes de Lagos de Moreno y el hallazgo de los cuerpos de Poza Rica, nos han demostrado que siempre hay más en la escala de crueldad y falta de humanidad.

Ahora, el alivio de la sociedad no es porque se haga justicia, sino que no le haya tocado sufrir algún agravio… por el momento.

Y podría hablar de las interminables cifras de impunidad, corrupción, feminicidios, violencia, asaltos, robos o asesinatos que hay sobre México, pero no se trata de mostrar números, porque no ha servido de mucho. Sólo nos hemos reducido a verlos con frialdad y no caemos en cuenta que cada uno de ellos representa a una persona.

¿Qué debe pasar para que las autoridades detengan las olas de violencia?

No son números, son una madre que dejó huérfanos a sus hijos, una maestra que no volverá a dar clases y un amigo que ya no irá a las fiestas. Números que sentían, pensaban y vivían.

Pasan los sexenios y nada cambia, ¿qué más tiene que suceder para que las autoridades hagan algo?, ¿qué más tiene que pasar para que como sociedad reaccionemos?

Porque ya no son “olas de violencia”, sino que estamos inmersos en un mar picado que no llega hasta el cuello.