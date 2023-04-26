Michigan: ADN en taza de café permite la captura de un presunto violador

Las autoridades capturaron a un presunto violador que atacó a dos mujeres en Michigan y Pensilvania en 1999 y 2000 respectivamente. De acuerdo con los documentos que reposan en la corte de Oakland, Alan Kurt Rillema, enfrenta varios cargos por delitos graves, entre ellos: conducta sexual criminal, violación por coacción y agresión sexual.

La investigación reveló que el hombre de 51 años, para la época, era un "ávido jugador de golf" que viajaba por todo el país. Eso explicaría su historial criminal en otros estados.

El primer caso ocurrió en Michigan cuando abusó a una empleada de un campo de golf; y el segundo, se remonta al campo de golf de la Universidad Estatal de Pensilvania cuando atacó con un arma blanca a una corredora.

El sheriff del condado aseguró que el culpable de ambos casos siguió siendo un misterio durante años, pero que, en 2021 los investigadores reanudaron sus esfuerzos por encontrar a un sospechoso. De este modo, enviaron una muestra de adn a un laboratorio especializado en el estado de Virginia para realizar nuevas pruebas genéticas.

Los resultados señalaron a los investigadores a tres hermanos como posibles personas de interés, y el adn de una taza de café condujo finalmente a la detención de Rillema.

Tomorrow is Denim Day. Wear denim to support Sexual Assault Awareness Month & stand in solidarity with survivors. Learn more about @HAVEN_Oakland #OaklandCounty’s only comprehensive program for victims of domestic violence and sexual assault at https://t.co/ogbKRdzo54 pic.twitter.com/lEOAqKW2mr — Public Health Oakland (@publichealthOC) April 25, 2023

¿Cómo se obtuvo la taza de café para dar con el presunto violador?

Las autoridades de Michigan comenzaron a vigilar a Rillema y obtuvieron una "taza de café desechada" que utilizó el 31 de enero de este año, que fue enviada a pruebas de ADN y resultó coincidir con la del presunto autor de los casos de 1999 y 2000.

¿Por qué tardó tanto la identificación del presunto violador?

Las autoridades señalaron que la búsqueda del sospechoso tomó más tiempo del debido porque, en los lugares donde se cometieron los hechos, no habían cámaras ni testigos. Aunque se estima que no hay más víctimas, la policía le pide a las personas que fueron potencialmente agredidas por Kurt que se presenten para interponer la denuncia.