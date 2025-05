¡Susto en la CDMX! Volcadura de auto deja dos personas heridas en la Roma Sur

Durante la madrugada de este 7 de mayo 2025, mientras usted dormía, se registraron múltiples accidentes automovilísticos en distintas zonas de la Ciudad de México (CDMX); reportan 3 personas heridas.

Así ocurrió la volcadura en la Roma Sur, CDMX; hay heridos

¡Le calculo mal! El primer accidente ocurrió en la colina Roma Sur, cuando un hombre y una mujer circulaban sobre el Eje 3 Baja California, al querer dar la vuelta, el conductor se impactó contra una banqueta y el auto terminó volcado.

Los tripulantes fueron atendidos por paramédicos, afortunadamente, no fue necesario trasladarlos al hospital.

Rescatistas y bomberos realizaron maniobras para regresar el vehículo a la normalidad.

Hombre choca contra patrulla y resulta herido

En otro punto de la Ciudad de México, un hombre de 25 años de edad, resultó herido tras chocar contra una patrulla. El fuerte accidente ocurrió en el cruce de la Avenida de los Insurgentes Sur y Extremadura.

Al parecer, uno de los conductores se pasó la luz roja del semáforo. Paramédicos acudieron al lugar de los hechos acudieron para atender a la víctima, quien no tuco heridas que comprometieran su vida, por lo que no fue necesario el traslado al hospital.

Los dos conductores fueron presentados ante el Ministerio Público, y ya investigan qué paso en aquel semáforo rojo.

¿Cuál es la multa por pasarse el semáforo en rojo en CDMX?

Si estás interesado en aprender a conducir en la Ciudad de México (CDMX), es importante conocer las reglas de tránsito, así como las multas qué existen por ignorar estas reglas, pero ¿qué pasa si te pasas la luz roja del semáforo?

Pasarse un semáforo rojo en Ciudad de México puede salir caro, pues la multa es de 10 a 20 UMAS, un rango que oscila entre 1 mil 131.4 pesos a 2 mil 262.8 pesos . Ahora, en caso de exceder el límite de velocidad, las y los capitalinos podrán ser acreedores a una multa de mil 131.4 a 2 mil 262.8 pesos.

Por otro lado, en la Ciudad e México puedes hacer acreedor a multas si rebasas incorrectamente, insultas o agredes a oficiales de tránsito, estacionarse en lugares prohibidos, no traer tarjeta de circulación, conducir sin licencia vigente y no respetar el Hoy No Circula.