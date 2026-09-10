Asesinan a balazos a hombre en un auto en la Cuauhtémoc y dos mujeres heridas tras choque en Calzada de Tlalpan, mientras dormía

Mientras dormía la población de la CDMX, un sangriento ataque armado directo le quitó la vida a un joven al interior de su vehículo en la alcaldía Cuauhtémoc. En tanto, fallas mecánicas y percances viales causaron caos en la Miguel Hidalgo y Coyoacán.

Acribillan a conductor a balazos en la colonia Felipe Pescador

Un sangriento homicidio movilizó a los cuerpos policiales en la intersección de la avenida Ferrocarril Hidalgo y el Eje 2 Norte Canal del Norte, en la colonia Felipe Pescador, alcaldía Cuauhtémoc.

Un hombre de aproximadamente 30 años de edad se encontraba en el asiento del conductor de su automóvil particular cuando fue atacado por un sujeto armado. De acuerdo con las primeras investigaciones, el agresor disparó de forma directa desde la parte trasera del vehículo; en el medallón de la unidad quedaron marcados múltiples impactos de proyectil que le causaron la muerte instantánea a la víctima. Agentes de la SSC acordonaron la zona mientras peritos recabaron los indicios balísticos e iniciaron la revisión de las cámaras del C5 para rastrear al responsable.

Camión cargado de cartón queda a punto de volcar en Periférico a la altura de Polanco

En el poniente de la capital, un camión que transportaba toneladas de pacas de cartón estuvo a punto de volcar sobre los carriles laterales del Anillo Periférico, a la altura de la colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

El exceso de carga provocó la ruptura de la flecha del eje trasero de la unidad pesada, haciendo que el camión perdiera la estabilidad y quedara ladeado en un riesgo inminente de volcadura. El incidente no dejó personas lesionadas, pero generó filas de tráfico de varios kilómetros hacia las Torres de Satélite. Policías de tránsito abanderaron el punto mientras se trasvasó el material a otro vehículo para retirar la unidad averiada con grúa.

Choque contra poste deja dos mujeres heridas en Calzada de Tlalpan

En la alcaldía Coyoacán, un fuerte percance automovilístico dejó un saldo de dos mujeres lesionadas en el cruce de la Calzada de Tlalpan y la calle Gladiolas, en la colonia Ciudad Jardín.

¡NOCHE DE ACCIDENTES EN #CDMX! 💥#MientrasDormía, una mujer de 50 años resultó gravemente herida tras chocar contra un poste de luminaria en Calzada de Tlalpan, @Alcaldia_Coy, luego de que otro vehículo le cerrara el paso. Otra mujer también resultó lesionada 🚨



En Polanco, en… pic.twitter.com/h48yeGkyjb — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 10, 2026

La conductora, de aproximadamente 50 años, perdió el control de su automóvil luego de que otro vehículo le cerrara el paso intempestivamente mientras circulaba hacia el sur. La unidad se estrelló de lleno contra el poste de una luminaria y dio un giro sobre su propio eje. Paramédicos trasladaron a una de las ocupantes de urgencia a un hospital por la gravedad de sus heridas, mientras que la segunda fue atendida en el sitio.

Fogata fuera de control moviliza a bomberos en Circuito Interior

Finalmente, bomberos de la CDMX acudieron a sofocar un incendio registrado sobre el camellón del Circuito Interior, a la altura de la colonia Axotla, en la alcaldía Álvaro Obregón.

El fuego inició cuando una fogata se salió de control y se propagó rápidamente hacia un cúmulo de basura, cartón y prendas de vestir. Los vulcanos sofocaron las llamas y enfriaron el terreno sin que se registraran personas lesionadas o intoxicadas.

