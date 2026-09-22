Vecinos reportan fuerte olor fétido proveniente de bolsas negras en Azcapotzalco, mientras dormía

Mientras dormía la población de la CDMX, el reporte por olores fétidos al exterior de un predio encendió las alarmas de los vecinos en la alcaldía Azcapotzalco. Asimismo, un elemento de madera utilizado durante festejos locales y abandonado a mitad de la calle provocó riesgos a la circulación vial en la misma demarcación, requiriendo la intervención inmediata de los cuerpos de auxilio para evitar accidentes mayores.

Fuerte olor fétido en bolsas negras genera alerta y movilización policial en Azcapotzalco

Un reporte ciudadano de emergencia movilizó a varios elementos de la policía preventiva en el cruce de las calles Jamaica y Toronjil, dentro de la colonia Victoria de las Democracias, en la alcaldía Azcapotzalco, luego de que vecinos alertaran sobre un intenso y penetrante olor a descomposición procedente de unas bolsas negras de plástico que fueron abandonadas sobre la banqueta.

Los habitantes de la zona manifestaron una profunda preocupación ante la posibilidad de hallarse frente a los restos de un animal muerto o de algún hecho delictivo, señalando que en ocasiones anteriores se han registrado situaciones similares en las calles de la colonia, lo que incrementó la zozobra entre la comunidad.

Al arribar al punto indicado, los oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acordonaron preventivamente la zona e inspeccionaron el contenido del bulto sospechoso. Tras la apertura de las bolsas, los agentes descartaron la presencia de restos biológicos de animales o cualquier indicio relacionado con una comisión delictiva; el hallazgo correspondió únicamente a desperdicios orgánicos y comida en avanzado estado de descomposición. Lo que inició como una alerta que causó pánico entre los vecinos concluyó como un problema de acumulación inadecuada de basura en la vía pública.

Retiran tronco de "palo encebado" abandonado a mitad de la calle en la colonia La Preciosa

En la misma demarcación del poniente de la capital, un objeto utilizado para el entretenimiento durante las fiestas patronales terminó convertido en un grave obstáculo vehicular. Un pesado poste de madera que formaba parte de las atracciones del tradicional "palo encebado" fue abandonado a mitad de la cinta asfáltica en la intersección de las calles Centeotl y San Mateo, en la colonia La Preciosa.

La estructura quedó colocada exactamente en una zona de constante tránsito, convirtiéndose en un peligro inminente durante la noche debido a la baja visibilidad en el sector. Vecinos de la zona informaron a las autoridades que algunos automovilistas ya habían impactado sus unidades de manera leve contra la madera al no percatarse a tiempo de su presencia sobre el arroyo vehicular. Ante el riesgo persistente para los conductores, personal del Heroico Cuerpo de Bomberos acudió al sitio para remover la gruesa estructura. Con la ayuda de habitantes de la colonia, los vulcanos lograron retirar el tronco y colocaron tierra en el hoyo que quedó descubierto sobre el pavimento, eliminando el riesgo y restableciendo por completo la seguridad vial en el área.

Disputa en Tacuba, alcaldía Miguel Hidalgo

Locatarios lanzaron botellas, palos y piedras en Tacuba de la alcaldía Miguel Hidalgo; tres personas resultaron heridas y fueron atendidas por paramédicos. Autoridades investigan posible venta de drogas.