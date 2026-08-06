Ejecutan a balazos a hombre en Jalalpa Tepito; hay un detenido, mientras dormía

Mientras dormía la población de la CDMX, un ataque a balazos cobró la vida de un hombre en la alcaldía Álvaro Obregón, donde la policía logró capturar al presunto responsable tras un cerco de videovigilancia. Asimismo, un incendio consumió una casa improvisada en el Centro Histórico y un choque afectó la movilidad sobre el segundo piso del Periférico.

Asesinan a balazos a un hombre en Jalalpa Tepito; policías detienen al agresor

Un violento ataque con arma de fuego se registró en el cruce de las calles Fortín y Peral, en la colonia Jalalpa Tepito, dentro de la alcaldía Álvaro Obregón, dejando como saldo un hombre sin vida.

¡Noche violenta en la #CDMX! 🚨



Un hombre fue asesinado a balazos en la colonia Jalalpa Tepito, en Álvaro Obregón, #CDMX. Gracias a las cámaras de videovigilancia, policías detuvieron al presunto responsable. Las primeras investigaciones apuntan a un ataque directo 🚔🔍



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La víctima se encontraba sobre la vía pública cuando fue interceptada por un sujeto armado que le disparó a quemarropa en repetidas ocasiones para de inmediato emprender la huida. Tras la alerta, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) montaron un operativo de búsqueda y, mediante el monitoreo de las cámaras de videovigilancia del C5, interceptaron y detuvieron al presunto homicida varias calles más adelante. El agresor fue trasladado al Ministerio Público, mientras que peritos de la Fiscalía realizaron el levantamiento del cuerpo. La principal línea de investigación apunta a una agresión directa.

Incendio consume vivienda de cartón en la avenida Fray Servando Teresa de Mier

En la zona centro de la capital, un voraz incendio consumió por completo una vivienda improvisada de plástico, madera y cartón instalada sobre el camellón de la avenida Fray Servando Teresa de Mier y la calle Isabel la Católica, en la colonia Centro.

Al momento en que iniciaron las llamas, una mujer se encontraba al interior de la estructura; sin embargo, logró salir a tiempo con el auxilio de personas que transitaban por el lugar. Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y paramédicos del ERUM acudieron al sitio para sofocar el fuego en cuestión de minutos y evitar que se propagara. La afectada fue valorada en el lugar sin requerir traslado hospitalario. La circulación sobre Fray Servando permaneció cerrada temporalmente mientras se realizaba la remoción de escombros.

Choque en el segundo piso del Periférico genera problemas viales en San Jerónimo

Un percance automovilístico entre dos vehículos particulares provocó fuertes complicaciones al tránsito sobre el segundo piso del Anillo Periférico, a la altura de la colonia La Otra Banda, también en la alcaldía Álvaro Obregón.

El accidente ocurrió pasando la avenida San Jerónimo, con dirección al Distribuidor Vial San Antonio, cuando presuntamente uno de los conductores circulaba a exceso de velocidad y chocó de forma lateral contra la otra unidad. Ambos vehículos quedaron obstruyendo el carril de alta velocidad. Paramédicos acudieron al tramo elevado y descartaron personas lesionadas, confirmando únicamente daños materiales. La vialidad fue liberada tras la llegada de las grúas para retirar los automóviles siniestrados.